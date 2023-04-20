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Büyük beden sosyal medya fenomeni tanga bikinisiyle ormanın ortasında duş yaptı! O anları paylaşınca sosyal medyada gündem yarattı

20.04.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden sosyal medya fenomeni Abby Bible, Instagram’dan sıklıkla beden olumlaması yapan ve vücut pozitifliğini savunan paylaşımlar yapıyor. Fenomen isim kadınların kendi bedenlerinde daha güzel hissetmelerini misyon haline getiren paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Bible son olarak ise tanga bikinisiyle ormanda duş yaptığı anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Büyük beden sosyal medya fenomeni tanga bikinisiyle ormanın ortasında duş yaptı! O anları paylaşınca sosyal medyada gündem yarattı

Büyük beden sosyal medya fenomeni Abby Bible Kosta Rika tatilinden çekilen fotoğraflarıyla gündem yarattı. Instagram’da bulunan 56 bin takipçisiyle beden pozifliğini savunan paylaşımlarından bir yenisiyle daha buluştu. Güzelliğin sadece belirlenen beden ölçülerinde geçerli olmadığını savunan Bible, ormanda duş yaparken kırmızı bikini takımıyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

“ŞİŞMAN KIZLARI SEVİYORUM”

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Ormanda çekilen duş pozuna Bible beden ölçülerini eleştirenlere meydan okuyarak, “Şişman kızları seviyorum” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı büyük beden kadınlara Bible’in ilham olduğunu söyleyerek, “Evet biz şişman kadınlar senin sayende artık saklanmıyoruz” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Bunu çok seviyorum” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Mükemmelsin” yorumuyla destek oldu.

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