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  4. Yetişkin film yıldızı Mia Malkova’nın yatak pozu sosyal medyayı salladı! Bluzu göğüslerini zar zor örttü

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova’nın yatak pozu sosyal medyayı salladı! Bluzu göğüslerini zar zor örttü

04.04.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan yetişkin film yıldızı Mia Malkova cesur pozlarını yayınladığı gönderilerine devam ederek hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Yatağa oturarak çekilen bir pozunu paylaşan Malkova’nın gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova’nın yatak pozu sosyal medyayı salladı! Bluzu göğüslerini zar zor örttü

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medya hesaplarını aktif kullanarak dünya genelinde 11 milyonu aşkın takipçiye ulaşmayı başardı. Sosyal medyada sıklıkla cesur pozlarıyla hayranlarının karşısına çıkan Malkova yine bu geleneği bozmadı. Sadece göğüslerini örten göbeği açık bir bluz ve iç çamaşırı altıyla çekilen bir pozunu sosyal medyadan paylaşan Malkova beğeni rekoru kırdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

malkova

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hayranlarından tam not almayı başaran Mia Malkova, bir süreliğine gönderilerine ara vermişti. Sosyal medyadaki hayranlarını yatak pozuyla karşılayan Malkova gönderisine “Selam” notunu ekledi. Malkova’nın hayranları ise fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarla geri dönüşünü kutladı.

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sosyal medya Mia Malkova

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