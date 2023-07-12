Büyük güneş fırtınası geliyor! Tarih verildi: İnternetin sonu mu geliyor?

Uzmanlar Güneş'in 2025'te en son güneş döngüsünün zirvesine ulaşacağını ve bunun sonucunda bir güneş fırtınasının Dünya'nın yolunu tutacağını iddia ediyor. Oldukça büyük olması beklenen güneş fırtınasının olası sonuçları hakkında uzmanlar kritik uyarılarda bulundu.

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Kayıtların tutulmaya başlandığı tarih olan 1755'ten bu yana 25 kez meydana gelen güneş fırtınası olayı normalden çok daha hızlı olduğu konusunda uzmanları düşündürüyor.

Güneş fırtınalarının büyük olmaları halinde Dünya üzerinde yıkıcı etkileri olabilir. Elektromanyetik içerdiği bilinen güneş fırtınaları hakkında ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden bir sözcü açıklamalarda bulundu.

Yaklaşan tehlike için Sözcü, "Bazı şebeke sistemleri tamamen çökebilir veya elektrik kesintileri yaşayabilir." ifadelerini kullandı.

