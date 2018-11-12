Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Romanya ve Avustralya vatandaşı olan Mandel'in geliştirdiği yöntemle büyük ikramiyeyi kazanmak teoride mümkün. Ancak bunun için binlerce yatırımcının katkısı gerekiyor.
Matematikçi, belirlediği altı koşulun yerine getirilmesi halinde 6 büyük ikramiyeden beşini kazanmanın mümkün olduğunu savunuyor.
Mandel'in 6 adımda lotoyu tutturma formülü:
Muhtemel kombinasyonların sayısını hesaplayın. Örneğin Milli Piyango tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da 1'den 49'a kadar 6 sayı bilinmesi gerekiyor. Bu da toplam 13 milyon 983 bin 816 kombinasyon anlamına geliyor.
Lotoda büyük ikramiye miktarının bunun en az 3 katı olduğu anı bekleyin. Yani Mandel'in hesaplamalarına göre Türkiye'de bu yöntemi kullanmak için Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin 42 milyon TL'ye yaklaşmasını beklemek gerekiyor.
Her kombinasyon için para yatıracak bir kişi bulun. (Mandel, Virginia lotosu için 2524 yatırımcı bulmuş.)
Her kombinasyon için loto oynayın ve kuponların çıktısını alın. (Artık bazı ülkelerde buna izin verilmiyor ve kuponun doğrudan bayiden alınması gerekiyor.)
Kuponları (milyonlarca kupon) loto bayiine götürün.
Stefan Mandel kimdir?
Mandel komünist rejim döneminde Romanya'da ayda 88 dolar maaşla çalışıyordu.
Ancak geliştirdiği yöntemle milyonlarca doları olan bir yatırımcıya dönüşmeyi başardı. Kazandığı ilk ikramiyeyi de ülkeden kaçmak için kullandı ve parayı dışişleri bakanlığı yetkililerine rüşvet olarak verip ülkesini terk etti.
Avustralya'ya göç etmeden önce gittiği İsrail'de bu yöntemin yasak olması nedeniyle 20 ay hapis yatan Mandel, sonrasında büyük ikramiye peşinde koşmaktan hiç vazgeçmediğini belirtiyor.
Mandel, geliştirdiği yöntemin Avustralya piyango idaresini rahatsız ettiğini, yasaların birkaç kez değiştirildikten sonra evde kupon basmanın ve toplu bilet almanın tamamen yasaklandığını söylüyor.
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