Büyük şok! "En kötüsünü bekleyin ve korkun" mesajıyla Ukrayna'ya saldırdılar: Sorumlusu Rusya mı?

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, tüm dünyanın gözünü iki ülkeye çevirdi. Bölgedeki gerilimin nereye varacağı merak edilirken, bilgisayar korsanları tarafından Ukrayna'nın devlet kurumlarına yönelik büyük bir siber saldırı düzenlendi.

İNTERNET SİTELERİ DEVRE DIŞI KALDI

Bilgisayar korsanları, Ukrayna'da devlet kurumlarının internet sitelerine saldırdı. Hacker'lar siteleri geçici olarak devre dışı bıraktı. Sitelere hacker'lar tarafından uyarı mesajı bırakıldığı da görüldü.

Hackerlar internet sitelerine Ukraynaca, Rusça ve Lehçe olarak "Ukraynalı! Tüm kişisel verileriniz herkesin erişebileceği ağlara yüklendi. Bilgisayardaki tüm veriler silindi ve bu verileri geri getirmek mümkün değil" mesajını yerleştirdi.

"EN KÖTÜSÜNÜ BEKLEYİN VE KORKUN"

Mesajda "Sizinle ilgili tüm bilgiler paylaşıldı, en kötüsünü bekleyin ve korkun. Bu sizin geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz" ifadesi de yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, bakanlar kurulu ve güvenlik ve savunma konseyi gibi kurumların internet siteleri hedef alınanlar arasındaydı.

Ancak hükümet, sitelerdeki hiçbir içeriğin değiştirilmediğini ve hiçbir kişisel verinin sızdırılmadığını söyledi.

"BÜYÜK BİR SİBER SALDIRI"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oleg Nikolenko, olayı "büyük bir siber saldırı" olarak nitelendirdi.

"Uzmanlarımız, bilgi teknolojileri sistemlerinin çalışmasını geri yüklemeye başladı" diyen sözcü, siber suçlarla mücadele polisinin soruşturma başlattığını da kaydetti.

Bölgedeki artan gerilimler göz önüne alındığında, saldırı oldukça önemli olarak görülüyor.

SORUMLU RUSYA MI?

Bugünkü siber saldırıların suçlusu bilinmese de, yetkililer şimdiden Rusya'nın sorumlu olabileceğini öne sürüyorlar.

Bakanlık sözcüsü, Sky News'e verdiği demeçte, "Sonuç çıkarmak için çok erken, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik uzun süredir devam eden saldırıları var" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise "sorumlunun kim olduğuna dair bir kanıtı olmadığını" ifade ederken, "bunun arkasında kimin olduğunu tahmin edebiliyoruz" dedi.

