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Canlı yayındaki oral seks skandalından sonra cezası ödül oldu! Fenomen ismin izlenmesi zirve yaptı

06.04.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitch’te yaklaşık 7.4 milyon takipçiye sahip olan Heelmike geçtiğimiz aylarda canlı yayın açtığı sırada yaptığı uygunsuz hareketlerin sonrasında kısa bir süre yasaklanmıştı. Yasağın ardından geri dönen fenomen ismin izlenmeleri zirveye ulaştı.

Canlı yayındaki oral seks skandalından sonra cezası ödül oldu! Fenomen ismin izlenmesi zirve yaptı

Twitch fenomeni Heelmike geçtiğimiz aylarda Kick uygulaması üzerinde açtığı canlı yayında bir kadının kendisine oral seks yaptığı sırada yüz ifadelerini göstererek tepki çekmişti. Twitch’in yeni rakibi olarak kabul edilen Kick’te cinsel eyleminin sonrasında Heelmik yayın yasağı almıştı. O anlarda kameranın açısını kendisine doğru çeviren fenomen isim 1 günlük yasağın ardından büyük bir izlenme oranıyla geri döndü.

CEZA RESMEN ÖDÜL OLDU

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Heelmike Twitter’dan olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Ortalama 15 bin görüntüleme aldıktan sonra 1 gün boyunca Kick’ten yasaklandım. Dürüst olmak gerekirse zirveyi aştım. Enerjiyle geri döneceğim ama saygısızlık etmeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

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Yasağının ardından uygulamaya geri dönen Heelmike kısa sürede büyük bir takipçiye ve izlenme oranına ulaşarak Kick’in ilk fenomenlerinden biri olmayı başardı.

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