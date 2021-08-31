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Büyükşen cinayetinde çarpıcı gelişme: Afgan çoban cinayet tarihinde yanımızdaydı, o yapmış olamaz

31.08.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı’nın mercek altına aldığı Büyükşen cinayetinde çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı olduğu şüphesiyle tutuklanan Afgan uyruklu Abdülhamid Uzbek’in cinayet tarihinde Çankırı’da çobanlık yaptığı ortaya çıktı. Kiralık katil olduğu iddia edilen Uzbek’in o dönem çalıştığı kişi ve ailesi de canlı yayına katılarak çok efendi, sakin ve kendi halinde biri olduğunu, cinayeti asla işleyemeyeceğini ifade ettiler.

Büyükşen cinayetinde çarpıcı gelişme: Afgan çoban cinayet tarihinde yanımızdaydı, o yapmış olamaz

Müge Anlı, 31 Ağustos tarihli bugünkü programında, yaptığı yayınlar sonrası 10 dedektiften oluşan özel ekibin kurulduğu ve Türkiye’nin günlerce konuştuğu Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti ile ilgili yeni gelişmeleri ve ayrıntıları ele aldı. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen ile cinayeti azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan Abdullah Başdemir’in avukatı Yusuf Karataşlı ise programa konuk oldu. Konuklar arasında ayrıca “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan Afgan çoban Abdülhamid Uzbek’in eski patronunun yakınları da yer aldı.

CİNAYET TARİHİNDE ÇANKIRI’DAYDI

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JASAT
(Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerinin 13 Temmuz’da düğmeye basarak başlattığı operasyonlarda “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan Abdülhamid Uzbek’in, cinayet tarihinde Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Elden köyünde çobanlık yaptığını açıkladı. Türkiye’ye 2015 yılında kaçak yollarla giriş yapan Abdülhamid Uzbek’in, 4 Temmuz 2018 tarihinde Veli Yıldırım adlı şahsın yanında çalışmaya başladığını, 5 Mart 2020 tarihine kadar da orada olduğunu ortaya çıkardı.

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''BU CİNAYETİ ASLA İŞLEYEMEZ''

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, kiralık katil olduğu iddia edilen Abdülhamid
Uzbek’in o dönem çalıştığı kişiye ve ailesine de ulaştı. Canlı yayına katılan Veli
Yıldırım’ın yeğeni ve damadı, Afgan çobanın 20 aylık süreç içerisinde yanlarında
olduğunu ve bunun yanı sıra Uzbek’in çok efendi, sakin ve kendi halinde biri
olduğunu bu cinayeti de asla işleyemeyeceğini ifade etti.

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ORTADA BAŞKA BİR NEDEN VAR

Büyükşen cinayetini azmettirmekle suçlanan Abdullah Başdemir’in avukatı
Yusuf Karataşlı da müvekkilinin ifadesini hatırlatarak Abdülhamid Uzbek’in
cinayetten 3 ay önce Konya’dan ayrıldığını söyledi. Müge Anlı ise ortaya çıkardığı bu bilgi sonrası Büyükşen cinayetinde büyük soru işaretleri ve şüphelerin olduğunu kaydederek, “Kimse kimse için böyle kiralık katil tutup öldürtmez. Ortada başka bir neden var“ dedi.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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