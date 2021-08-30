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Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Müge Anlı'daki Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili bilinmeyenler!

30.08.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Büyükşen cinayeti Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Cinayetin katilleri uzun süre aranmış ve cinayete kurban giden Necla ile Metin Büyükşen çiftinin doktor oğulları Osman Büyükşen'in yardım çığlığını tüm Türkiye duymuştu. Büyük yankı uyandıran Büyükşen cinayeti, yeni yayın sezonuna az bir zaman kala seyirciler tarafından tekrardan gündeme geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen konular arasında en çok ilgi çekenlerden birisi de Büyükşen cinayetiydi. Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından binlerce gönderi paylaşıldı ve uzun bir süre cinayetin detayları programda değerlendirildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonunun başlamasına az bir süre kala Büyükşen cinayeti yeniden konuşulmaya başlandı. İşte Müge Anlı'daki Büyükşen çiftçi cinayeti ile ilgili bilinmeyenler!

İŞTE BÜYÜKŞEN CİNAYETİ İLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER!

3 Eylül 2018'de Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde Metin- Necla Büyükşen çifti cinayete kurban gitmişti. İkili, evlerine giren kar maskeli kişi tarafından vurularak öldürülmüştü.
Metin ile Necla Büyükşen'in kızları Büşra Büyükşen de cinayetin işlendiği esnada evdeydi. Büşra, kar maskeli saldırganın elinden bayılma taklidi yaparak kurtulduğunu ifade etmişti. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına tekrar çıkmış ve ailesinin katillerinin kim olduğunun bulunmasını istemişti. Osman Büyükşen'in yardım çığlıkları Türkiye'yi ayağa kaldırmış ve günlerce gündem olmuştu. Konunun çözülmesi için jandarma bünyesinde özel ekip kurulmuştu.
Özel ekip tarafından mahallede yapılan çalışmaların sonucunda operasyon için harekete geçildi. Geçen ay gerçekleşen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında olayın azmettirici olduğu belirtilen Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ile birlikte 5 kişi tutuklandı.
İfade veren Abdullah Başdemir, hakkındaki suçlamaları reddetti. Olay ile alakasının olmadığını söyleyen Başdemir olayın mantığa uymadığını, kıskançlık yüzünden Esra'nın eski sevgilisi Hüseyin'i öldürtmeye çalıştığının anlamsız olduğunu söyledi. Hüseyin ile gittikleri kafeden tanıştıklarını söyleyen Başdemir, Esra ile ayrılmasının ardından Hüseyin ile karşılaştığını ve sohbet ettiklerini ifade etti. Hüseyin ile herhangi bir sorunu olmadığının altını çizdi.
Esra ile birlikteyken Hüseyin'in kendilerini rahatsız etmediğini söyleyen Başdemir Esra'nın sorunlu olduğunu kaydetti. Esra'nın etrafındakilerin uyuşturucu kullanan kişiler olduğunu ifade etti. Bu yüzden Esra'dan uzaklaşmak istediğini söyledi. İfadelerine Esra'nın kendisini bırakmak istemediğini de ekledi.
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cinayet Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert

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