Büyüleyici sonuç! 110 yıllık ağacı öyle bir şeye çevirdi ki...

Söz konusu kitaplar olduğunda hala büyülü ve önemli bir şeyler olduğunu söylemek durumundayız. Parmağınızla ekranı kaydırmak veya tuşlara tıklamak yerine, elinize aldığının bir kitabın içine gömülmek, oradan anlatılan dünyaya kısa bir yolculuk yapmak, yavaş yavaş ve sindire sindire her satırı okumak çok daha farklı ve huzur veren bir deneyim. Toplumların şu an ihtiyaç duyduğu kritik düşünme ve empati becerilerini kazandırmasını da bir kenara eklemek lazım. Elektronik kitapların yaygınlaştığı, insanların internet üzerinden okumalar yaptığı şu günlerde kütüphaneci ve sanatçı Sharalee Armitage Howard attığı adım ile bizleri şaşırtmayı başardı.

KİTAPLARA OLAN İLGİYİ SICAK TUTMAYI AMAÇ EDİNMİŞLER

Little Free Library (Ücretsiz Küçük Kütüphane) insanların kitaplara olan sevgisini canlı tutmayı amaç edinmiş bir organizasyon. Okuma sevgisi aşılayarak, kitap toplulukları oluşturarak ve dünyanın her köşesinde insanlar arasında kitap değiş tokuşuna yönelik projeler geliştirerek insanların kitaplara olan ilgisini sıcak tutmaya çalışıyorlar. İşte Little Free Library'nin sıra dışı öyküsü...