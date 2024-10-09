C harfi ile başlayan kız isimleri, anlamları ve özellikleri

Bir bebek ona verilen ismi ömür boyu taşır. Bu nedenle, anne ve baba adayları isim verme konusunda son derece hassas davranır. Çeşitli araştırmacılar, isimlerin ve harf dizilimlerinin insanların hayatlarını etkileyeceğini ve hatta huyuna karakterine de etki edeceğini düşünür. Anne ve baba adayları, bebekleri için hem en güzel hem de en anlamlı ismi seçme sürecine girerler.
C harfi ile hangi isimler var?
Kelimeler ve harflerle ilgilenen kişiler, harflerin dizilimlerinin farklı anlamlara ve enerjilere sahip olduğuna inanırlar. C harfinin de aynı anda birkaç işle birlikte uğraşabilme yetisine sahip olan canlı ve neşeli olan bir harf olduğunu ve kişilere bu özellikleri verdiğini söylerler. Bu harf ile başlayan kız isimlerinden bazıları ise şunlardır:
- Cahide: Çalışkan çaba gösteren kadın
- Canan: Aşık olunan, sevilen kadın
- Candan: Kalpten, gönülden olan
- Cangül: Saf temiz ve gül gibi canlı olan
- Cansel: Canla ilgili can veren su
- Cansın: İçten olan
- Cansu: İlk su hayat suyu
- Cavidan: Sonsuza dek yaşayan kişi
- Cavide: Sonsuz ve ebedi olan
- Cemre: Hava, su ve toprağa düşen kor parçası, sıcaklık
- Cemrenur: Cemre (sıcaklık) ve nurun birleşimi; aydınlık, parlaklık
- Cennet: İyi olan kişilerin öldükleri zaman gideceklerine inanılan yer
- Ceren: Ceylan yavrusu
- Cevriye: Sitem eden çileli kişi
- Cevza: İkizler burcundan olan kişi
- Ceyda: İnce, uzun boylu ve güzel
- Cihangül: Güller ile dolu olan cihan
- Ceylin: Cennet kapısı, cennete açılan yol
- Canım: Çok sevilen, değer verilen
- Cangül: Can gibi değerli, gül gibi güzel
- Cansude: Canın isteği, cana hitap eden
- Cilvenaz: Cilveli ve nazlı olan kadın
- Cezmiye: Kararlı olan ve verdiği karardan asla dönmeyen kişi