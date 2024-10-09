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C harfi ile başlayan erkek isimleri, anlamları ve özellikleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
07.10.2024 22:31
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Anne ve baba adayları, bebekleri doğmadan çeşitli hazırlıklara başlar ve tatlı bir telaşa kapılır. Hazırlık sürecinin en önemli konularından biri de bebeğe verilecek isim konusudur. Çünkü bebek, ona koyulan ismi ömür boyu taşıyacaktır. Ayrıca her ismin bir enerjisi olduğuna ve taşıyan kişinin de o enerjiyi ömür boyu taşıyacağına inanılır.

C harfi ile başlayan erkek isimleri, anlamları ve özellikleri

Her anne baba adayı, doğacak bebeği için her şeyin en iyisini ister. İsim bulma süreci de bu nedenle çok heyecanlı geçer. Bir ömür boyu taşınacak olan ismi belirlerken anne ve baba adayları son derece hassas olur ve bebekleri için en güzel, en doğru ismi seçmek isterler. Her ismin bir enerjisi olduğuna inanılır ve bu yüzden de anne ve baba adayları anlamı ile özelliği en güzel olan isim veya isimler bulmaya çalışırlar.

C harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir?

Fonetiği ve bu harf ile başlayan isimlerin çok anlamlı ve güzel enerjili olduğu düşünülmesi nedeniyle daha çok C harfi ile başlayan isimler tercih edilir. C harfi ile başlayan birçok kız ve erkek ismi vardır. Bu isimlerin her biri, farklı anlamlara karşılık gelir ve enerjileri de çeşitlilik gösterir. C harfi le başlayan erkek isimlerinden bazıları ve bu isimlerin anlamları şunlardır:

  • Cabbar: Becerikli ve kuvvetli olan kişi
  • Cafer: Akarsu, küçük çay
  • Can: Ruh, insan varlığı
  • Canay: Ay gibi olan
  • Canalp: Candan ve yiğit olan
  • Canberk: Sağlamlığı ile tanınan kuvvetli kişi
  • Candaş: Sevgili, dost, can yoldaşı
  • Caner: Yürekten çok sevilen kişi, içten ve samimi olan
  • Cemil: Yakışıklı olan erkek kişi
  • Cenap: Onurlu ve güçlü, kudretli
  • Cenk: Savaş
  • Cevahir: Çok değerli mücevher
  • Cevdet: Kusursuzlaşan, olgunluk halinde olan
  • Cüneyt: Küçük asker, askercik
  • Cumali: Cuma günü doğan erkek bebek
  • Civan: Taze, genç, körpe delikanlı
  • Coşkun: Heyecanlı, hareketli, yerinde duramayan
  • Cihan: Dünya, alem, evren
  • Cezmi: Kesin olarak kararlı olan kişi
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erkek isimleri
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