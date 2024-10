C ile başlayan eşya C harfi ile başlayan eşya isimleri

Türk alfabesi 1 Kasım 1928 yılında kabul edilen kanun ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Arap alfabesi terk edilmiş ve Latince kökenli olan Türk alfabesine geçiş yapılmıştır. Son derece geniş bir kelime dağarcığı olan Türkçe dilindeki kelimeler, Türk alfabesinde yer alan harflerin birleşmesi ile oluşur.

Abece olarak da bilinen alfabede toplamda 29 adet harf bulunur. Bu 29 harf çeşitli özelliklere bağlı olarak ana gruplara ve alt gruplara ayrılarak sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırmaya göre 8 adet ünlü harf, 21 adet ise ünsüz harf vardır. Ünlü ve ünsüz yerine sesli ve sessiz isimleri de kullanılır.

Sesli ya da diğer adı ile ünlü harfler 8 tanedir. Bu harfler şunlardır: a, e, i, ı, o, ö, u, ü.

Geri kalan harfler ise sessiz ya da ünsüz olarak adlandırılan harflerdir. Sessiz harfler de aralarında yumuşak sessiz harfler ve sert sessiz harfler olarak ikiye ayrılırlar.

C harfi ile başlayan eşya isimleri nelerdir?

Türk alfabesinin üçüncü harfi olan C harfi sert sessiz olarak isimlendirilmiş olan harflerden biridir. Telaffuzu e ünlüsü ile birlikte yapılır. C harfi ile başlayan birçok özel ve cins isim kelime bulunur. Bu duruma örnek olarak C harfi ile başlayan eşya isimlerinden bazıları şunlardır: