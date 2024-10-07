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C ile başlayan eşya C harfi ile başlayan eşya isimleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
05.10.2024 19:49
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Geniş kelime hazinesi ile son derece zengin bir dil olan Türkçe dilinin bu zenginliği çeşitli nedenlere dayalıdır. Türkçe dilinin geniş kelime dağarcığı; birleşik türde kelimeler, yabancı kökenli olup zaman içinde Türkçeleşmiş olan kelimeler gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişmiştir. Tüm bu kelimeler Latince kökenli olan Türk alfabesinde yer alan harflerle oluşturulur.

C ile başlayan eşya C harfi ile başlayan eşya isimleri

Türk alfabesi 1 Kasım 1928 yılında kabul edilen kanun ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Arap alfabesi terk edilmiş ve Latince kökenli olan Türk alfabesine geçiş yapılmıştır. Son derece geniş bir kelime dağarcığı olan Türkçe dilindeki kelimeler, Türk alfabesinde yer alan harflerin birleşmesi ile oluşur.

Abece olarak da bilinen alfabede toplamda 29 adet harf bulunur. Bu 29 harf çeşitli özelliklere bağlı olarak ana gruplara ve alt gruplara ayrılarak sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırmaya göre 8 adet ünlü harf, 21 adet ise ünsüz harf vardır. Ünlü ve ünsüz yerine sesli ve sessiz isimleri de kullanılır.

Sesli ya da diğer adı ile ünlü harfler 8 tanedir. Bu harfler şunlardır: a, e, i, ı, o, ö, u, ü.

Geri kalan harfler ise sessiz ya da ünsüz olarak adlandırılan harflerdir. Sessiz harfler de aralarında yumuşak sessiz harfler ve sert sessiz harfler olarak ikiye ayrılırlar.

C harfi ile başlayan eşya isimleri nelerdir?

Türk alfabesinin üçüncü harfi olan C harfi sert sessiz olarak isimlendirilmiş olan harflerden biridir. Telaffuzu e ünlüsü ile birlikte yapılır. C harfi ile başlayan birçok özel ve cins isim kelime bulunur. Bu duruma örnek olarak C harfi ile başlayan eşya isimlerinden bazıları şunlardır:

  • Cam
  • Ceket
  • Cüzdan
  • Cetvel
  • Cep defteri
  • Cep telefonu
  • Cepken
  • Cep sodası
  • Cep sobası
  • Cönk
  • Cezve
  • Cop
  • Cübbe
  • Cımbız
  • Cezve
  • Cirit
  • Cila
  • Can yeleği
  • Conta
  • Cam sileceği
  • Cam yünü
  • Cıvata
  • Cam şişe
  • Canavar düdüğü
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