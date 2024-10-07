C ile başlayan hayvanlar C harfi ile başlayan hayvan isimleri

Çok zengin bir kelime haznesi olan Türkçe dilinde yabancı kökenli sözcükler, birleşik türde sözcükler ve çok sayıda eş anlamlı sözcükler bulunur. Bu sözcükler Türkçe'deki kelime dağarcığının genişlemesine ve zenginleşmesine neden olmuştur. Ayrıca Türkçe dilinde bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilmektedir.

Zengin kelime dağarcığında yer alan kelimeler, Türk alfabesinde bulunan harflerle üretilir. Türk alfabesi 29 harften oluşur ve tüm harfler özelliklerine göre çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu ayrıma göre a, e, i, ı, o, ö, u, ü harfleri ünlü ya da sesli harfler olarak anılır. Geri kalan 21 harf ise sessiz ya da ünsüz harfler olarak anılır.

Sesli harfler tek başlarına hece olarak da kullanılabilir. Ancak sessiz harfler söylenirken yanında mutlaka e sesli harfi yer almalıdır. Sessiz olan harfler ayrıca yumuşak sessizler ve sert sessizler olarak da alt başlıklara ayrılmıştır. Sert sessizler şunlardır: P, ç, t, k.

C ile başlayan hayvanlar hangileridir?

1 Kasım 1928 yılından bu yana kullanılan ve 29 harften oluşan Türk abecesinin ya da alfabesinin üçüncü harfi C harfidir. C harfi aynı zamanda yumuşak sessiz harfler arasında yer alan harflerden biridir. Bu harf ile başlayan birçok kelime bulunur. Hem özel hem de cins isimlerin baş harfi olabilen kelime gruplarından olan hayvanlardan bazıları şunlardır: