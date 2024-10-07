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C ile başlayan futbolcular C harfi ile başlayan futbolcu isimleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
05.10.2024 20:11
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Çok geniş bir kelime dağarcığı bulunan Türkçe dili, dünya çapındaki en zengin dillerden biri olarak kabul edilmiştir. Türkçe kelime dağarcığındaki bu zenginlik birçok nedene bağlıdır. Bu nedenlerden bazıları birleşik kelimelerin varlığı, bir kelimenin birden fazla anlama geliyor olması ve yabancı kökenli kelimelerdir.

C ile başlayan futbolcular C harfi ile başlayan futbolcu isimleri

Cumhuriyet'in ilan edilmesinin hemen ardından başlayan inkılaplar dahilinde harf devrimi yapılmış ve Türk alfabesi kabul edilmiştir. Arap alfabesinin terk edilmesinden sonra kullanılmaya başlayan Türk alfabesi Latin alfabesi kökenlidir. Bu alfabe 1 Kasım 1928 yılında kabul edilen bir kanunun ardından kullanılmaya başlanmıştır ve bugün de kullanmaktadır.

Türk alfabesi abece olarak da anılmaktadır. Alfabede toplamda 29 harf bulunur ve bu harfler çeşitli özelliklerine bağlı olarak ana başlıklar ve alt başlıklarla sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırmaya göre 8 adet ünlü harf, 21 adet ünsüz harf belirlenmiştir. Ünsüz harfler de yumuşak ve sert ünsüzler olarak 2 farklı gruba ayrılmıştır. Ünlü harfler tek başlarına hece olarak da var olabilirken sessiz ya da diğer adı ile ünsüz harfler e ünlüsü ile birlikte söylenir.

C harfi ile başlayan futbolcu isimleri nelerdir?

29 harften oluşan Türk alfabesinin üçüncü harfi C harfidir. Yumuşak sessizler sınıfına dâhil olan C harfi ile başlayan birçok özel isim ve cins isim bulunur. Bu duruma örnek olarak C harfi ile başlayan futbolcu isimlerinden bazıları şunlardır:

  • Cengiz Ünder
  • Can Keleş
  • Çağlar Söyüncü
  • Cenk Tosun
  • Cihan Çanak
  • Caner Erkin
  • Cenk Gönen
  • Cemali Sertel
  • Can Bozdoğan
  • Caner Osmanpaşa
  • Casemiro
  • César Azpilicueta
  • Christian Benteke
  • Carlos Soler
  • Christopher Nkunku
  • Christian Pulisic
  • Ciro Immobile
  • Chris Smalling
  • Clément Lenglet
  • Conor Gallagher
  • Clément Grenier
  • Charles De Ketelaere
  • Callum Hudson-Odoi
  • Callum Wilson
  • Christian Eriksen
  • Cody Gakpo
  • Carlos Vinícius
  • Curtis Jones
  • Conor Coady
  • Cristiano Ronaldo
  • Cédric Soares
  • Carlos Augusto
  • Camavinga
  • Che Adams
  • Cédric Bakambu
  • Cher Ndour
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Futbolcu futbol isim
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