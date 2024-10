C ile başlayan futbolcular C harfi ile başlayan futbolcu isimleri

Cumhuriyet'in ilan edilmesinin hemen ardından başlayan inkılaplar dahilinde harf devrimi yapılmış ve Türk alfabesi kabul edilmiştir. Arap alfabesinin terk edilmesinden sonra kullanılmaya başlayan Türk alfabesi Latin alfabesi kökenlidir. Bu alfabe 1 Kasım 1928 yılında kabul edilen bir kanunun ardından kullanılmaya başlanmıştır ve bugün de kullanmaktadır.

Türk alfabesi abece olarak da anılmaktadır. Alfabede toplamda 29 harf bulunur ve bu harfler çeşitli özelliklerine bağlı olarak ana başlıklar ve alt başlıklarla sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırmaya göre 8 adet ünlü harf, 21 adet ünsüz harf belirlenmiştir. Ünsüz harfler de yumuşak ve sert ünsüzler olarak 2 farklı gruba ayrılmıştır. Ünlü harfler tek başlarına hece olarak da var olabilirken sessiz ya da diğer adı ile ünsüz harfler e ünlüsü ile birlikte söylenir.

C harfi ile başlayan futbolcu isimleri nelerdir?

29 harften oluşan Türk alfabesinin üçüncü harfi C harfidir. Yumuşak sessizler sınıfına dâhil olan C harfi ile başlayan birçok özel isim ve cins isim bulunur. Bu duruma örnek olarak C harfi ile başlayan futbolcu isimlerinden bazıları şunlardır: