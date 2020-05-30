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Çağatay Ulusoy’dan mutfakta suşi şov

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Çağatay Ulusoy’dan mutfakta suşi şov

Sevilen oyuncu Çağatay Ulusoy, karantinada yeni yeteneğini keşfetti. Sevgilisi Duygu Sarışın ile birlikte geçirdiği karantinayı fırsata çeviren Ulusoy, kolları sıvayarak suşi yapmayı denedi.

Sevgilisi Duygu Sarışın’ın deyimiyle ‘mutfakta iyi’ olan Çağatay Ulusoy, önceki akşam mutfakta adeta şov yaptı.

Mutfaktaki deneyimlerini genişleten ünlü oyuncu, bu kez suşi denemesiyle sevgilisinin kalbini bir kez daha fethetti.

duygusarisin-instagram

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