Çağatay Ulusoy’dan mutfakta suşi şov

Sevgilisi Duygu Sarışın’ın deyimiyle ‘mutfakta iyi’ olan Çağatay Ulusoy, önceki akşam mutfakta adeta şov yaptı.

Mutfaktaki deneyimlerini genişleten ünlü oyuncu, bu kez suşi denemesiyle sevgilisinin kalbini bir kez daha fethetti.





