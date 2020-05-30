Çağatay Ulusoy’dan mutfakta suşi şov

Sevgilisi Duygu Sar\u0131\u015f\u0131n\u2019\u0131n deyimiyle \u2018mutfakta iyi\u2019 olan \u00c7a\u011fatay Ulusoy, \u00f6nceki ak\u015fam mutfakta adeta \u015fov yapt\u0131.\nMutfaktaki deneyimlerini geni\u015fleten \u00fcnl\u00fc oyuncu, bu kez su\u015fi denemesiyle sevgilisinin kalbini bir kez daha fethetti.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bilim Kurulu \u00dcyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere \u00f6nemli uyar\u0131Cemre Kemer: \u00c7ok duyguland\u0131kPis Yedili'nin \u00e7\u0131lg\u0131n Or\u00e7o'su son haliyle \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131!
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