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Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 100’e yükseldi! Çok sayıda kişi kayıp

08.05.2024 19:41
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Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e yükseldi. Brezilya ordusunu da teyakkuza geçiren faciada, halen 128 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite yaşanan faciayla ilgili "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı artıyor.

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Rio Grande do Sul Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 100’e yükseldiği belirtilerek, 128 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

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Silahlı kuvvetlerin de destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında 14 bin 500 personelin görev yaptığı kaydedilen açıklamada, 30 uçak ve 182 botun yardımıyla 25 kişinin felaket bölgelerinden kurtarıldığı ifade edildi. Seller ve maddi hasarlardan 840 bini aşkın kişi olumsuz etkilenirken, 121 bin 957 kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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Yerel basında çıkan habere göre, bir milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlara erişmekte ciddi zorluk çekiyor ve 98 kasabada ise elektrik ve internet hizmeti tamamen çöktü.
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FELAKET DURUMU İLAN EDİLMİŞTİ

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.
Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaket bölgesini iki kez ziyaret eden Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını sözünü vermişti. (AA-İHA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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sel Brezilya
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