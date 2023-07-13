Çağatay Ulusoy'lu Netflix dizisi Terzi’nin ikinci sezonundan ilk önizleme paylaşıldı! Sosyal medyadan gündem yarattı

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan ve konusu gerçek bir hikayeye dayanan Terzi dizisi ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı Terzi dizisinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin yanı sıra Olgun Şimşek, Berrak Tüzünataç, Ece Sükan, Engin Şenkan, Evrim Alasya, Zeynep Tarhan, Murat Kılıç, Celile Toyon, Vedat Erinci ve Lila Gürmen gibi isimler yer aldı. Dizinin ikinci sezonu için geri sayım başlamışken yeni sezonun ilk görüntüleri de geldi.

“ÖZENDİĞİM HER İLİŞKİNİN SONU”

Yayın tarihine doğru geri sayım başlamışken Terzi dizisinin ikinci sezonuna ait ilk görüntüler Netflix Türkiye’nin resmi Instagram hesabından “Özendiğim her ilişkinin sonu” notuyla paylaşıldı.