MAGAZİN

Çağla Şıkel'den Emre Altuğ sorusuna net cevap!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 20:27 | Son Güncelleme

Ünlü model Çağla Şıkel, 7 yıl evli kaldıktan sonra boşandığı eski eşi Emre Altuğ ile ilgili soruya net cevap verdi.

Çağla Şıkel'den Emre Altuğ sorusuna net cevap!

Mesleki başarılarının yanı sıra annelik konusunda hemcinslerinin örnek aldığı isimler arasında yer alan; podyumların aranılan ismi Çağla Şıkel, yazar Ayşe Arman, oyuncu Nilgün Belgün ve şarkıcı Nükhet Duru bir araya geldi.

EMRE ALTUĞ SORUSUNA NET CEVAP
Şarkıcı Emre Altuğ ile 2008 yılında evlenip 2015'te boşanan manken ve sunucu Çağla Şıkel, "Herkes bana 'Emre’yle barışmayı düşünür müsün?' diye soruyor. Öyle bir durum yok. Yeniden çocuk sahibi olmak istiyorum ama baba adayı yok” dedi.

ANNE OLMAK İSTİYORUM
Nükhet Duru, "Annemle ayrılıp yeniden birleştiğimiz değişik bir hikayemiz var. 13 yaşında sahneye çıkmaya başladım, 3 adama çok büyük aşık oldum, en büyük platonik aşkım Brad Pitt. Tekrar anne olmayı çok isterim ama malzeme yok" şeklinde konuştu.

Nilgün Belgün, "Kızlarımla kardeş gibiyiz. 3 cenaze 4 nikah şeklinde bir hayatım var. Aynı adamla iki defa evlendim.. Yeniden olsa yine evlenirim, aşka aşık bir kadınım" ifadelerini kullandı.

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Çağla Şikel Emre Altuğ

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