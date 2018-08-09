MAGAZİN

Çağla Şıkel Fox TV'yle ekranlara dönüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.08.2018 23:24 | Son Güncelleme

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, FOX'ta gündüz kuşağı programı sunacak.

Çağla Şıkel Fox TV'yle ekranlara dönüyor

Bir dönem şarkıcı Alişan ile gündüz programı sunan 39 yaşındaki Çağla Şıkel, uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu.

GÜNDÜZ KUŞAĞININ YENİ YÜZÜ OLACAK
Çağla Şıkel, FOX kanalında gündüz kuşağının yeni yüzü olacak.

Güzel haberi Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu duyurdu. İşte Ali Eyüboğlu'nun yazısı;

Ulusal kanalların yeni yayın döneminin gündüz kuşağında ekrana getireceği yeni programlar, şimdiden netleşmeye başladı. FOX’un yeni sezonda gündüz kuşağının ekran yüzlerinden biri Çağla Şıkel olacak. Modelin yapacağı programın adı netleşmedi ama içeriği belli. Şıkel’in sunacağı canlı yayın, Zahide Yetiş’in ATV ve Show TV’de yaptığı projenin benzeri olacak. Her gün seyircilerin de katılacağı iki saatlik stüdyo programında Şıkel, diyetisyen, doktor, estetik ve güzellik uzmanlarını konuk edecek.

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Çağla Şikel fox tv

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