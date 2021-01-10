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Çağla Şıkel ile Kuzey Altuğ'dan anne-oğul pozu

10.01.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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Çağla Şıkel ile Kuzey Altuğ'dan anne-oğul pozu

Çağla Şıkel, şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile birlikte çekildiği karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Instagram hesabını aktif kullanan Çağla Şıkel, çocuklarıyla geçirdiği keyifli anları yayınlamaya devam ediyor.

Şıkel, önceki gün oğlu Kuzey ile birlikte çekilen anne-oğul pozlarını paylaştı.

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42 yaşındaki manken, fotoğraflarına "Aşırı sevmek" notunu düştü.

Çağla Şıkel'in gönderisi kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Öte yandan Çağla Şıkel, oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ ile 7 yıllık evliliğini 2015'te noktalamıştı.

İkilinin, Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor.

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