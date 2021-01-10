Çağla Şıkel ile Kuzey Altuğ'dan anne-oğul pozu

Instagram hesabını aktif kullanan Çağla Şıkel, çocuklarıyla geçirdiği keyifli anları yayınlamaya devam ediyor.
Şıkel, önceki gün oğlu Kuzey ile birlikte çekilen anne-oğul pozlarını paylaştı.
42 yaşındaki manken, fotoğraflarına "Aşırı sevmek" notunu düştü.
Çağla Şıkel'in gönderisi kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Öte yandan Çağla Şıkel, oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ ile 7 yıllık evliliğini 2015'te noktalamıştı.
İkilinin, Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor.
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