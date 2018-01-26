Çağla Şıkel: Paran bittiği için mi buraya geçtin…

Çağla Şıkel; özel hayatı ve Youtube kanalı hakkında özel açıklamalarda bulundu.

'Paran bittiği için mi buraya geçtin?'

YouTube’daki kanalında saç, makyaj ve kıyafet kombinleri konularında deneyimlerini paylaşan Çağla Şıkel: “Ünlü olmamız YouTube için dezavantaj. Bizleri burada çok istemiyorlar. “Paran bittiği için mi buraya geçtin?” diyenler oluyor” açıklamalarında bulundu.

Vatan'ın haberine göre boşansalar da Emre Altuğ ile örnek bir ebeveyn ilişkisi olan Şıkel, ‘Biz iyi boşanmayı başaran çiftlerdeniz. Kimse oram buram sarkacak diye korkmasın mutlaka ikinci çocuğu yapsın.’diyerek tavsiyelerde bulundu.