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Çağla Şıkel sütyensiz paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

02.12.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü model Çağla Şıkel, Instagram hesabından paylaştığı beyaz ceketli cesur paylaşımıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Çağla Şıkel sütyensiz paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

42 yaşındaki başarılı model Çağla Şıkel, podyumlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Güzel model, bu defa beyaz ceketli sütyensiz stiliyle büyük beğeni topladı. Şıkel'in sütyensiz paylaşımına, ''41 kere maşallah!'', ''Ölüyü diriltir bu kadın'' ve ''Çuval giyse yakışıyor'' gibi yorumlar yapıldı.

Çağla Şıkel sütyensiz paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Şıkel, oğullarıyla verdiği sevgi dolu pozları takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Çağla Şıkel sütyensiz paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Yıllara rağmen koruduğu fiziğiyle takdir toplayan güzel, hem televizyonlarda hem de podyumlarda yer almaya devam ediyor.

Çağla Şıkel sütyensiz paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Çağla Şıkel sütyensiz paylaşımıyla Instagram'ı salladı!


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Çağla Şıkel
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