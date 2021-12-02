Çağla Şıkel sütyensiz paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

42 yaşındaki başarılı model Çağla Şıkel, podyumlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Güzel model, bu defa beyaz ceketli sütyensiz stiliyle büyük beğeni topladı. Şıkel'in sütyensiz paylaşımına, ''41 kere maşallah!'', ''Ölüyü diriltir bu kadın'' ve ''Çuval giyse yakışıyor'' gibi yorumlar yapıldı.

Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Şıkel, oğullarıyla verdiği sevgi dolu pozları takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Yıllara rağmen koruduğu fiziğiyle takdir toplayan güzel, hem televizyonlarda hem de podyumlarda yer almaya devam ediyor.



