Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönülleri yararına düzenlenen gecede etkinliğin sunuculuğunu üstlendi.

Gülcan Arslan, Ebru Şahin, Cansu Tosun, Aslı Bekiroğlu, Başak Gümülcinelioğlu ve Hazal Subaşı gibi isimlerin podyumda yürüdüğü gecede sunuculuk yapan Şıkel, siyah elbisesi ve fit haliyle çok konuşuldu.

Vücudunu saran transparan elbisesiyle etkinlikte boy gösteren Şıkel, sosyal medya hesabında geceye ait paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.



Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü model, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Şıkel'in pozlarına yoğun ilgi göstererek binlerce yorum yaptı.

İltifat yağmuruna tutulan model, fit haliyle takipçilerinden tam not aldı.



