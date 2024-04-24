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72 yaşındaki adam 613 gün boyunca koronavirüsü atlatamadı! Virüs sonunda vücudunda mutasyona uğradı...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.04.2024 09:26
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Hollanda'da 613 gün boyunca COVID-19 virüsünü atlatamayan 72 yaşındaki adamın vücudunda virüsün mutasyona uğradığı öğrenildi. Virüsün bağışıklıktan bu kadar uzun süre kaçtığı için yeni bir virüse dönüştüğü ifade edildi.

72 yaşındaki adam 613 gün boyunca koronavirüsü atlatamadı! Virüs sonunda vücudunda mutasyona uğradı...

Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki bulaşıcı hastalık uzmanları tarafından bildirilen vakada, 72 yaşında bir adam 613 gün boyunca COVID-19 virüsünü vücudunda taşıdı. Şu an hayattta olmayan hasta, bağışıklığı düşük biriyidi ve birden fazla kez olduğu aşılar onu koruyamadı.

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VİRÜS ADAMIN VÜCUDUNDA MUTASYONA UĞRADI

Araştırmacılara göre, koronavirüsün vücutta kalma süresi o kadar uzundu ki, virüs bağışıklıktan kaçan yeni bir virüse dönüştü.

Bilim insanlarına göre bu, COVID-19 ve diğer viral enfeksiyonlardan bağışıklığı güçlendirerek korumanın faydasını göreceğimize dair güzel bir hatırlatma.

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin, üç kez aşı olsa bile, COVID-19'a yakalanma riski çok daha yüksek ve hastaneye kaldırılma olasılıkları 13 kat daha fazla .

Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi öğrencisi Magda Vergouwe ve meslektaşları , "Açıklanan bu vakada SARS-CoV-2 enfeksiyonunun süresi aşırı, ancak bağışıklık sistemi zayıf hastalarda uzun süreli enfeksiyonlar çok yaygın" dedi.

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VAKA KONGREYE SUNULACAK

Vergouwe ve ekibi vakayı bu ayın sonlarında 2024 Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Küresel Kongresi'nde sunacak.

Bulguları henüz hakem incelemesinden geçmemiş olduğundan, bu vaka hakkında yüzlerce gün süren kalıcı COVID-19 enfeksiyonlarına ilişkin önceki raporlardan daha az ayrıntı paylaşıldı.

(AA)

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Hollanda mutasyon koronavirüs
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