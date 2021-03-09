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Çağrı Atakan kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Survivor Çağrı kimdir?

09.03.2021 17:08 | Son Güncelleme:
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Çağrı Atakan kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Survivor Çağrı kimdir?

1981 yılında dünyaya gelen Çağrı Atakan, ekranlara 2007 senesinde gelmeye başladı. İlk dizisinden sonra ekranlara ara veren oyuncu 2017 yılına kadar tiyatro ile ilgilendi. Bir dönem Eda Taşpınar'la ilişkisiyle gündeme gelen Çağrı Atakan, üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde tamamladı.

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasıyla oldukça gündeme gelen Çağrı Atakan, aslen oyuncu ve tiyatrocudur. Sporun her türlüsünü sevdiğini söyleyen ünlü oyuncu boks ile yakından ilgilenmiş ve zamanında basketbol milli takımında forma giymiştir.

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 senesinde Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde tamamladı. Oyunculuk hayatına, 2007 senesinde FOX TV'de yayınlanan "Arka Sıradakiler" dizisi ile başladı.

Arka Sıradakiler'den sonra oyunculuğa bir süre ara veren Atakan, bu süreçte tiyatro ile ilgilenmeyi tercih etti.

Ekranlara döndükten sonra en büyük çıkışını 2017 yılında "Çukur" dizisinde oynadığı "Remzi" karakteri ile yaptı. Remzi'den sonra oldukça ünlenen oyuncu, 2018 yılında ise "Şahin Tepesi" dizisindeki "Yılmaz" karakterine can verdi.

Hâlâ tiyatro ve dizi çalışmalarına devam eden Çağrı Atakan, şu anda Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler'de mücadele ediyor.

ÇAĞRI ATAKAN EVLİ Mİ?

Çağrı Atakan bekardır. Bir dönem Eda Taşpınar ile ilişkisiyle gündeme gelen ünlü oyuncu bu aşk ile 2020 yazına damgasını vuran isimlerden oldu.

Birliktelikleri gündem olan çiftin ayrılıkları da aynı etkiyi yarattı. Ayrılıktan sonra kameralara konuşan Eda Taşpınar, ilişkilerinin Çağrı Atakan'ın Survivor'a gitmesi olduğunu söyledi ve "Aslında ilişkimiz daha önce bitmişti. Sonrasında bazı fiziksel ayrılıklar yaşadık ve arkadaş kalmaya karar verdik." dedi.

Çağrı Atakan kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Survivor Çağrı kimdir?

ÇAĞRI ATAKAN MURAT CEYLAN'LA NEDEN KAVGA ETTİ?

Yarışmada zaman zaman agresif tavırları ile kendini gösteren Çağrı Atakan, iletişim oyunu sırasında gönüllüler takımından Steve ile kavga etmeye başladı. Bunun üzerine sunucu Murat Ceylan, Çağrı'yı "Çağrı yeter." diyerek uyardı. Bu söze çok sinirlenen yarışmacı, "Ne yeter? Sana ne?" diyerek Murat Ceylan ile kavga etmeye başladı.

Bu olayın üzerine Acun Ilıcalı, acil bir ada konseyi topladı ve "Arkadaşıma yapılan bu saygısızlığı kabul edemem. Şu an 'yarışmayı bırakıyorum' demeni bekliyorum Çağrı" dedi. Çağrı Atakan, bu konuşmanın üzerine göz yaşlarına hakim olamadı.

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