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"Çakarlar" çetesiyle ilgili akılalmaz gerçek! Liderleri bakın kimmiş! 73 yaşında...

19.04.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, "Çakarlar" olan bilinen organize suç örgütüne düzenlenen operasyonun ardından çarpıcı detaylar ortaya çıktı. "Cinayet, uyuşturucu ticareti, şantaj ve tehdit" gibi suçlar işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişi tutuklanırken, çetenin lideri ise 73 yaşındaki "Hanımağa" lakaplı babaanne çıktı.

"Çakarlar" çetesiyle ilgili akılalmaz gerçek! Liderleri bakın kimmiş! 73 yaşında...

Adana'da polisinin geçtiğimiz hafta operasyon düzenlediği "Çakarlar" suç örgütüyle ilgili akılalmaz bir detay ortaya çıktı. Cinayet, uyuşturucu ticareti ve aile içi infaz suçları işledikleri iddia edilen edilen çetenin liderinin, 73 yaşındaki babaanne olduğu öğrenilirken, lakabının ise "Hanımağa" olduğu ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinin Narlıca ve Denizli mahallelerinde 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama' ve 'öldürme' suçlarını işlediği belirlenen ve kendilerini "Çakar" çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü, 1 yıllık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Örgüte yönelik 11 Nisan sabahı havadan polis helikopteri, karadan özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 30 şüpheliden 27’si yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

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AİLE İÇİ İNFAZ İDDİASI

Örgüt yöneticilerinin, 13 Haziran 2021’de uyuşturucu bağımlısı olduğu için krize girip intihar ettiği öne sürülen Sultan Çakar'ı (21), örgüt hakkında çevresiyle konuştuğu ve polise ihbarda bulunabileceği ihtimali üzerine bıçakla öldürdükleri iddia edildi.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Sultan Çakar’ın (73) da olduğu 19 kişi tutuklandı, Tarık Ç. ile birlikte 6 kişi adli kontrol şartı, 2 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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ÇETE LİDERİ, 73 YAŞINDAKİ "HANIMAĞA" ÇIKTI

Operasyonun ardından örgütün, "Hanımağa" lakaplı Sultan Çakar tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin, Çakar’ın talimatıyla belirli bir saatten sonra mahalleye giren yabancı gördükleri araçları kurşunladıkları ve sokağa girmelerine engel oldukları öğrenildi. Ayrıca örgütün, mahalledeki esnafı haraca bağladıkları, ödeme yapmayanları da tehdit edip, dövdükleri öne sürüldü. Şüphelilerin, irtibata geçip, yüklü miktarda mal vereceklerini söyleyerek mahalleye çağırdıkları torbacıların paralarını gasp edip, dövdükten sonra gönderdikleri iddia edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adana
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