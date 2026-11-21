ABD basınında yer alan haberlerde, çevrim içi video paylaşım platformu YouTube'un, gençlerin ruh sağlığına zarar verdiği ve bağımlılığa yol açacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla açılan davalar kapsamında binlerce okul bölgesine büyük miktarda ödeme yapmaya yönelik uzlaşmaya varmaya yaklaştığı iddia edildi.

YOUTUBE'A ÖĞRENCİLERİN RUH SAĞLIĞINI BOZDUĞUNA DAİR DAVA

ABD merkezli Bloomberg News'in haberine göre YouTube, okul bölgelerine yaklaşık 3 milyar dolar ödeme yapma doğrultusunda prensipte bir anlaşmaya vardı. Anlaşmanın, öğrencilerin ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele kapsamında ek danışmanlık ve destek hizmetleri sunmak zorunda kalan okul bölgelerinin bu amaçla yaptığı harcamaların karşılanmasını öngördüğü bildirildi.

Konu hakkında bilgili kaynaklara dayandırılan haberde, anlaşmanın hayata geçirilmesinin okul bölgelerinin çoğunluğunun şartları kabul etmesine bağlı olduğu ve sürecin tamamlanmasının birkaç ayı bulabileceği belirtildi. Ayrıca, herhangi bir kararın ABD Kaliforniya Eyaleti Oakland Bölgesi Hakimi Yvonne Gonzalez Rogers tarafından da onaylanması gerektiğinin altı çizildi.

META, SNAP VE TİKTOK'A AÇILAN DAVALAR SÜRÜYOR

New York ve Los Angeles gibi büyük şehirlerin yanı sıra daha küçük yerleşim yerlerindeki okul bölgelerinin, ABD merkezli teknoloji şirketleri Meta ve Snap ile ülkedeki faaliyetlerini ABD'li bir ortak girişim aracılığıyla sürdüren TikTok'a karşı da dava açtığı biliniyor. Davalarda, platformlardaki algoritmalar, otomatik video oynatma ve sonsuz kaydırma gibi özelliklerin genç kullanıcıları platformlarda daha uzun süre tutacak şekilde tasarlandığı, depresyon, kaygı bozukluğu ve yeme bozukluklarına katkıda bulunduğu öne sürülüyor.

Bu süreçte okul bölgeleri, telefon kullanımına yönelik yasakları uygulamak ve ruh sağlığı alanında görev yapacak personel istihdam etmek için ek harcamalar yapmak zorunda kaldıklarını belirterek platformlardan maddi destek ve uygulamalarında değişiklik talep ediyor.

Sosyal medya şirketleri haklarındaki suçlamaları reddederken, YouTube'u diğer platformlardan ayıran en önemli özellik, okullarda eğitim amacıyla yaygın şekilde kullanılması olarak öne çıkıyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Thomas B. Fordham Enstitüsü'nün eylül ayında 2 binden fazla lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ise öğrencilerin yüzde 30'undan fazlasının okul saatleri içinde platformu öğretmen yönlendirmesiyle yürütülen eğitim faaliyetleri yerine eğlence amacıyla kullandığı belirtildi.

META, 18 MİLYAR DOLAR ÖDEME YAPMAYI KABUL ETMİŞTİ

Ağustos ayında görülen bir davada Meta, ABD'deki 47 eyaletin talepleri doğrultusunda, platformlarını çocuklarda bağımlılık oluşturacak şekilde tasarladığı yönündeki suçlamaları çözüme kavuşturmak amacıyla, gelecek 10 yıl içinde 18 milyar dolara kadar ödeme yapmayı ve gençlerin Facebook ile Instagram kullanımını ciddi ölçüde sınırlandırmayı kabul etmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır