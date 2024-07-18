Çalışanlarına ödediği para dudak uçuklatmıştı... Rachel Araz’ın ultra lüks evini görenler hayran kaldı! 'Ev değil tatil köyü'

MYNET- 2016 yılında nikah masasına oturduğu Sami Kirespi ile mutlu bir evlilik sürdüren sosyal medya fenomeni Rachel Araz, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

ÇALIŞANLARINA ÖDEDİĞİ PARA...

Her adımı adeta olay olan ünlü isim geçtiğimiz yıl çalışanlarına ödediği para ile çok konuşulmuştu. İddialara göre Rachel Araz'ın sadece çocuklarının bakıcısına 4 bin sterlin ödediği söylenmişti.

Evinde 2 aşçı, bir şoför, bir bahçıvan, temizlik ve ev işleriyle ilgilenen iki kişi bir de bakıcısı bulunan Araz'ın toplam 10 çalışanı olduğu biliniyor.

Ünlü isim şimdi de lüks eviyle gündem oldu. Rachel Araz’ın ultra lüks evini görenler hayran kaldı.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'ev değil saray', 'tatil köyü gibi', 'aynı şato', 'bu ev mi ya?', 'hayatlara bak' gibi yorumlar yapıldı.