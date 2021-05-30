Cam Tavanlar dizisi 1. bölümden yeni fragman! Cam Tavanlar ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi ve konusu

Show TV'nin yeni romantik komedi dizisi Cam Tavanlar, 9 Haziran Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Genç kuşağın başarılı oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka'yı bir araya getiren dizi renkli ve sürükleyici hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Dizinin birbirinden ilgi çekici karakterlerinin karşı cins hakkındaki düşüncelerinden kesitler sunulduğu yeni fragmanda kadınlar ve erkekler arasında yaşanacak sert rekabetin de sinyalleri veriliyor.



Farklı hikayesiyle yaz sezonunun en iddialı yapımları arasında yer alan dizi 9 Haziran Çarşamba akşamı seyirciyle buluşacak.

CAM TAVANLAR KONUSU NEDİR?

Cam Tavanlar'da iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile prestijli bir aileden gelerek her istediğini kolaylıkla elde eden, sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışı; intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılıyor.

Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner'in üstlendiği dizinin senaryosunu birçok başarılı projede imzası olan Meriç Acemi kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor.