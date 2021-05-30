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Cam Tavanlar dizisi 1. bölümden yeni fragman! Cam Tavanlar ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi ve konusu

30.05.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerini paylaştığı Cam Tavanlar'ın 1. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Romantik komedi dizisi Cam Tavanlar'ın yeni tanıtımında dizinin birbirinden renkli karakterlerine dair ilk ipuçları veriliyor. Peki Cam Tavanlar dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Cam Tavanlar ne zaman yayınlanacak?

Show TV'nin yeni romantik komedi dizisi Cam Tavanlar, 9 Haziran Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Genç kuşağın başarılı oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka'yı bir araya getiren dizi renkli ve sürükleyici hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Dizinin birbirinden ilgi çekici karakterlerinin karşı cins hakkındaki düşüncelerinden kesitler sunulduğu yeni fragmanda kadınlar ve erkekler arasında yaşanacak sert rekabetin de sinyalleri veriliyor.

Cam Tavanlar (1)

Cam Tavanlar (6)
Farklı hikayesiyle yaz sezonunun en iddialı yapımları arasında yer alan dizi 9 Haziran Çarşamba akşamı seyirciyle buluşacak.

CAM TAVANLAR KONUSU NEDİR?

Cam Tavanlar'da iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile prestijli bir aileden gelerek her istediğini kolaylıkla elde eden, sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışı; intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılıyor.

Cam Tavanlar (3)

Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner'in üstlendiği dizinin senaryosunu birçok başarılı projede imzası olan Meriç Acemi kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor.

Cam Tavanlar (5)

'Cam Tavanlar', oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yanı sıra Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimleri bir araya getiriyor.
Cam Tavanlar (7)

'Cam Tavanlar' 9 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka
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