MAGAZİN

Cambridge Camisi'ndeki serginin ilk ziyaretçisi Emine Erdoğan oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.12.2019 19:59 | Son Güncelleme

Cambridge Camisi'ndeki serginin ilk ziyaretçisi Emine Erdoğan oldu

LONDRA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cambridge Camisi'ndeki "9. ve 16. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyetinde Bilimsel Miras" sergisini gezdi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Emine Erdoğan, açılışı dün gerçekleşen camide kalıcı olacak serginin ilk ziyaretçisi oldu.

Emine Erdoğan, İslam Bilim Tarihi Uzmanı Fuat Sezgin'in eserlerinden yararlanılarak hazırlanan sergide yetkililerden bilgi aldı.

Küratörlüğünü Cahide Erel'in yaptığı sergide, Biruni'nin mekanik takvimi (11. yüzyıl), İdrisi'nin dünya haritası (12. yüzyıl), Kıble-i numa (11. yüzyıl), Zahravi'nin cerrahi aletleri (11. yüzyıl), İbni Heysem'in spektrum düzeneği (11. yüzyıl), El-Cezeri'nin abdest makinesi ( 13. yüzyıl) ve yine El-Cezeri'nin şifreli kilidi (13. yüzyıl) ile çeşitli usturlaplar yer alıyor.

- Camiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı

Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olan Cambridge Camisi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı.

Cambridge Camisi'nde İslam dininin estetiği, sanat anlayışı, Hz. Peygamber'in yaşam tarzı ve doğanın korunmasına verdiği önem esas alındı. Bu esaslar çerçevesinde yarışma düzenlenerek tasarımı belirlenen cami, sadece bu sene 9 ödül aldı.

Bin kişinin aynı anda namaz kılabildiği caminin bahçesinin tasarımında İslami geleneklere bağlı kalınırken, binanın doğa dostu olmasına büyük önem verildi.

Çoğunlukla ahşap ve mermer gibi doğal malzemelerin kullanıldığı cami, sıfır karbon ayak izi özelliğiyle de dikkati çekiyor.

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Kuzey Makedonya'daki Türk siyasiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıKuzey Makedonya'daki Türk siyasiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Kapadokya 2020'ye doludizgin giriyorKapadokya 2020'ye doludizgin giriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
9. ve 16. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyetinde Bilimsel Miras Cambridge Camisi emine erdoğan fuat sezgin Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.