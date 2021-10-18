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  4. Camdaki Kız 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, aldatıldığını öğrenecek mi?

Camdaki Kız 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, aldatıldığını öğrenecek mi?

18.10.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız 16. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Alp, Cana ve Sedat'ın ilişkini itiraf eder. Feride, olayı Nalan'dan saklamaya çalışsa da ihaneti açıklamak ister. Nalan'ın evliliğinin, artık uçurumun eşiğinde olduğu ortadadır. Feride, ihanetin devam ettiğini öğrenince Sedat'ı karşısına alır. Sedat, Rafet'in öfkesiyle karşı karşıya gelirken Cana ve Alp'in boşanma haberi herkesi şoke eder.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, 16. yeni bölümüyle 21 Ekim Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak. Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Cihangir Ceyhan, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'ın yen bölümüne, Cana'nın eşi Alp'in itirafları damga vuracak.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Camdaki Kız 15. son bölümde Nalan ve Hayri'nin yakınlaştığı anlar! Hayri, Nalan'ın yardımına böyle koştuCamdaki Kız 15. son bölümde Nalan ve Hayri'nin yakınlaştığı anlar! Hayri, Nalan'ın yardımına böyle koştu

Nalan’ın bileğini burkması bahanesi ile İstanbul’a geri dönerler.

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Nalan ve Sedat erteledikleri balaylarında güzel vakit geçiriyorken Cana’dan gelen telefon Sedat’ın endişelenmesine sebep olur ve Nalan’ın bileğini burkması bahanesi ile İstanbul’a geri dönerler.

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Feride, Nalan ve Sedat’ın yakınlaşmalarından memnundur.Hayri Sedat’ın Nalan’ı aldatmasını hazmedemezken, Billur Hayri’den hoşlanmıştır.

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Levent’in ablasının konağa ziyareti Rafet ve Levent arasındaki gerilimi artırır ve Selen altından kalkamayacağı bir yalan söylemek durumunda kalır. Bu sırada Alp’in ise ortalığı karıştıracak planları vardır.

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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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