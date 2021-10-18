Camdaki Kız 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, aldatıldığını öğrenecek mi?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, 16. yeni bölümüyle 21 Ekim Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak. Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Cihangir Ceyhan, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'ın yen bölümüne, Cana'nın eşi Alp'in itirafları damga vuracak.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nalan’ın bileğini burkması bahanesi ile İstanbul’a geri dönerler.



Nalan ve Sedat erteledikleri balaylarında güzel vakit geçiriyorken Cana’dan gelen telefon Sedat’ın endişelenmesine sebep olur ve Nalan’ın bileğini burkması bahanesi ile İstanbul’a geri dönerler.

Feride, Nalan ve Sedat’ın yakınlaşmalarından memnundur.Hayri Sedat’ın Nalan’ı aldatmasını hazmedemezken, Billur Hayri’den hoşlanmıştır.

Levent’in ablasının konağa ziyareti Rafet ve Levent arasındaki gerilimi artırır ve Selen altından kalkamayacağı bir yalan söylemek durumunda kalır. Bu sırada Alp’in ise ortalığı karıştıracak planları vardır.



