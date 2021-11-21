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Camdaki Kız 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cana, Nalan'ın babası Adil'e tuzak kuruyor

21.11.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cana, Sedat ve Nalan'dan intikam almak için şimdi de Adil'e tuzak kuruyor. Cana ve Adil'i samimi şekilde gören Nalan ise bu manzara karşısında şoke oluyor. Feride ise Adil'e aba altından sopayı gösteriyor. Diğer yandan ise Sedat eşi Nalan'ı, Cana'dan sonra başka biriyle daha aldatıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 21. bölümüyle 25 Kasım Perşembe seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Camdaki Kız 20. son bölümde Nalan'ı yıkan olay! Babası Adil'i, eşi Sedat'ın yasak aşkı Cana ile yakaladıCamdaki Kız 20. son bölümde Nalan'ı yıkan olay! Babası Adil'i, eşi Sedat'ın yasak aşkı Cana ile yakaladı

Nalan, Sedat'ı geri döndürmek ve evliliğini kurtarmak için büyük bir mücadele veriyor. Sedat'ı geri döndürmekte başarılı olan Nalan, bu kez Rafet'le konuşma yapar.

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Rafet, Nalan'ın yaptığı konuşmadan oldukça etkilenir ve çocuklarını tekrar bir arada görmek için harekete geçer. Feride, kızının evliliğini kurtarabilmesinden dolayı oldukça memnundur. Cana ise Alp'in şüphelerine karşı oldukça tedirgindir. Alp, Cana'nın hareketlerinden şüphelenip, işin aslını öğrenmek için harekete geçer.

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Cana, Sedat'ın hayatından çıkmak istemesinin ardından büyük bir hırsa kapılır ve hiç beklenmeyen sinsi bir plan yapar. Nalan’ın Billur ile arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, yalancı sevgilisi Melisa’yı Nalan ve Sedat’la tanıştırır.

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Melisa'nın gerçekte kim olduğunu öğrendiğinde ise büyük bir şaşkınlık yaşayan Muzo, bu olaydan nasıl kurtulacak? Nalan, Cana'yla Sedat'ı yakalamak üzere gittiği yerde şoke eden bir olay yaşıyor.

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