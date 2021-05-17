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Camdaki Kız 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan ve Sedat öpüşüyor! Camdaki Kız'da sürpriz evlilik teklifi

17.05.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisinin 6. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı. Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanında Sedat ve Nalan arasında sürpriz öpüşme sahnesi dikkat çekiyor. Sedat, Nalan'a yıldırım nikahı ile evlenmeyi teklif ediyor. Bu teklif karşısında Nalan'ın cevabı ne olacak? İşte Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi Ramazan Bayramı nedeniyle ekrana ara vermişti.

Camdaki Kız dizisi bir haftalık aranın ardından 20 Mayıs Perşembe akşamı 6. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşacak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan ve Sedat'la ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feride'nin tüm dünyaya karşı olan güvensizliği Nalan'ı sıkıştırmaya devam eder. Annesinden korkarken bir taraftan da kendisine yeni bir hayatın kapılarını açmaya çalışır.

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Rafet ise ailesinden habersizce bir hamle yapar. Nalan'a ait olacak bir arazi vereceğini söyler. Muzo dahil herkes bu duruma şaşkındır. Öte yandan Sedat çapkınlıklarına devam eder. Ancak Cana'nın da Sedat'a söyleyeceği birkaç söz vardır.

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Tüm bunlar yaşanırken Sedat ve Nalan yakınlaşmaya başlar. Çıktıkları bir yemek Nalan için dönüm noktası olacaktır. Feride'nin endişeleri gerçek gerçekleşecek mi? Nalan ve Sedat ilişkisi nasıl bir ivme kazanacak?

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Camdaki Kız yeni bölümüyle 20 Mayıs Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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