Camdaki Kız 9. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı! Nalan ve Sedat'ın düğünü olacak mı?

Kısa sürede büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisi sezonu erken kapatma kararı aldı. Perşembe akşamı yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapacak olan Camdaki Kız dizisinin sezon finali fragmanı yayınlandı.

CAMDAKİ KIZ'DA BEKLENEN DÜĞÜN OLACAK MI?

Nalan ve Sedat'ın düğün zamanı yaklaşırken köşkte ilginç olaylar olmaya başlıyor. Muzo, Nalan'ın içindeki iyi niyeti görüp ona destek olmaya devam ederken Nalan'ın annesi, kızının mutlu olamayacağını düşünerek düğün ile ilgili Muzo'ya şoke eden bir düşüncesinden bahsediyor. Feride Hanım, Muzo'yu arayarak düğünün yapılıp, yapılamayacağı hakkında konuşmak istediğini söylüyor.

Camdaki Kız sezon finaliyle perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!



