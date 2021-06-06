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  4. Camdaki Kız 9. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı! Nalan ve Sedat'ın düğünü olacak mı?

Camdaki Kız 9. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı! Nalan ve Sedat'ın düğünü olacak mı?

06.06.2021 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin çok izlenen yapımı Camdaki Kız dizisi sürpriz bir şekilde sezon finali yapıyor. Perşembe akşamı yayınlanan son bölümde Cana'nın Feride'ye Sedat ile ilişkisini itiraf etmesi üzerine Feride'nin tepkisi merakla bekleniyor.

Kısa sürede büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisi sezonu erken kapatma kararı aldı. Perşembe akşamı yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapacak olan Camdaki Kız dizisinin sezon finali fragmanı yayınlandı.

CAMDAKİ KIZ'DA BEKLENEN DÜĞÜN OLACAK MI?

Nalan ve Sedat'ın düğün zamanı yaklaşırken köşkte ilginç olaylar olmaya başlıyor. Muzo, Nalan'ın içindeki iyi niyeti görüp ona destek olmaya devam ederken Nalan'ın annesi, kızının mutlu olamayacağını düşünerek düğün ile ilgili Muzo'ya şoke eden bir düşüncesinden bahsediyor. Feride Hanım, Muzo'yu arayarak düğünün yapılıp, yapılamayacağı hakkında konuşmak istediğini söylüyor.

Camdaki Kız sezon finaliyle perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

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Kanal D Camdaki Kız dizisi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BUNLARIN HEPSİ ÇOK ZENGİNDİR HEPSİ VİLLALARDA OTURUR HEPSİ SOSYETELİK TAVAN YAPMIŞTIR.REZİL RÜSVAY SAÇMA SAPAN YASAKLANMASI GEREKEN GÖRÜNTÜLER .

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