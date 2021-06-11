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Camdaki Kız Hayri kimdir? Hayri karakterine hangi oyuncu hayat verecek?

11.06.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının iddialı dizilerinin başında gelen 'Camdaki Kız' dizisi önceki gün yayınlanan 9. bölüm ekranlara kısa bir ara verdi. Yayınlanan son bölümde Nalan ve Sedat'ın düğün gecesinde yaşananlar geceye damgasını vururken ortaya çıkan esrarengiz kişi ise izleyicinin odak noktası oldu. Peki Camdaki Kız Hayri kimdir? Detaylar haberimizde...

Camdaki Kız Hayri kimdir? Hayri karakterine hangi oyuncu hayat verecek?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisi kısa sürede ekranlara damgasını vurmayı başardı. Gerek güçlü oyuncu kadrosu gerekse etkileyici öyküsü ile seyirciden tam puan alan Camdaki Kız dizisi önceki gün ekranlara gelen 9. bölümü ile sezon finaline girdi. Ekranlara ara veren dizinin son bölümünde Nalan'a yardım eden gizemli kişi ise merak konusu haline geldi. Peki Camdaki Kız Hayri kimdir? İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ'IN HAYRİ KARAKTERİ KİM OLACAK?

Başrollerinde Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız dizisi dün akşam 9. bölümü ile ekranlara kısa bir ara vererek sezon finali yaptı. Nalan ve Sedat'ın düğün törenin düzenlendiği bölümde nefesler kesilirken, Sedat'ın yine Cana'nın ağına düşmesi ekran başındakileri hüsrana uğrattı. Sedat, Cana'nın yanına giderek Nalan'ı yalnız bırakınca bir aksilik yaşanır. Tam o esnada Nalan'a yardım eli uzatan gizemli kişi ise izleyiciyi meraka soktu. Yaka kartında Hayri yazan kişinin gözükmemesi ve kim olduğu dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Ancak dizi ekibinden henüz konuya ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonda Hayri karakterini canlandıracak oyuncu ise şimdiden merak konusu oldu.

Camdaki Kız Hayri kimdir? Hayri karakterine hangi oyuncu hayat verecek?

PEKİ KİTAPTA HAYRİ KARAKTERİ KİMDİR?

Şu sıralar neredeyse birçok eseri diziye uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu, televizyon ekranlarının en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda derken sıra Camdaki Kız'a geldi. Önceki gün sezon finali yapan Camdaki Kız dizisine son bölümde giren esrarlı kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Uyarlama eserin kitabında ise Hayri için, Türkan ile evli ve 3 çocuk babasıdır. Eğitimsiz biri olarak tarif edilen Hayri, köyden çalışmak için İstanbul'a gelmiştir. Sedat'tan beklediği ilgi ve sevgi göremeyen Nalan, bebeğini de kaybetmesiyle depresyona girer. Bu durumda Hayri arasında yakınlaşma yaşayacağına değinilmektedir.

Camdaki Kız Hayri kimdir? Hayri karakterine hangi oyuncu hayat verecek?

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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