Camdaki Kız Hayri kimdir? Hayri karakterine hangi oyuncu hayat verecek?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisi kısa sürede ekranlara damgasını vurmayı başardı. Gerek güçlü oyuncu kadrosu gerekse etkileyici öyküsü ile seyirciden tam puan alan Camdaki Kız dizisi önceki gün ekranlara gelen 9. bölümü ile sezon finaline girdi. Ekranlara ara veren dizinin son bölümünde Nalan'a yardım eden gizemli kişi ise merak konusu haline geldi. Peki Camdaki Kız Hayri kimdir? İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ'IN HAYRİ KARAKTERİ KİM OLACAK?

Başrollerinde Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız dizisi dün akşam 9. bölümü ile ekranlara kısa bir ara vererek sezon finali yaptı. Nalan ve Sedat'ın düğün törenin düzenlendiği bölümde nefesler kesilirken, Sedat'ın yine Cana'nın ağına düşmesi ekran başındakileri hüsrana uğrattı. Sedat, Cana'nın yanına giderek Nalan'ı yalnız bırakınca bir aksilik yaşanır. Tam o esnada Nalan'a yardım eli uzatan gizemli kişi ise izleyiciyi meraka soktu. Yaka kartında Hayri yazan kişinin gözükmemesi ve kim olduğu dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Ancak dizi ekibinden henüz konuya ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonda Hayri karakterini canlandıracak oyuncu ise şimdiden merak konusu oldu.