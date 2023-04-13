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Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan’ın eşini görenler çok şaşırdı! Güzelliğiyle adeta büyüledi

13.04.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine Cihangir Ceyhan hayat veriyor. Her hafta perşembe akşamları ekrana gelen dizideki oyunculuğu çok beğenilen Cihangir Ceyhan’ın eşini görenler çok şaşırdı.

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan’ın eşini görenler çok şaşırdı! Güzelliğiyle adeta büyüledi

Perşembe akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisi oyuncuları arasında Cihangir Ceyhan da yer alıyor. Oyunculuğuyla dikkat çeken Ceyhan’ın eşinin güzelliği görenleri şaşırttı.

Dizide Nalan ile beraber olmak isteyen ve Türkan karakteri ile evli olan Cihangir Ceyhan gerçek hayatta Fatma Ceyhan ile evli.

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Sıfır Bir adlı dizide canlandırdığı Cio karakteri ile ün kazanan ünlü ismin bir çocuğu bulunuyor.

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34 yaşındaki Cihangir Ceyhan Sıfır Bir’in ardından Çukur dizisinde rol aldı ve Azer karakterine hayat verdi.

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Yakışıklı oyuncu daha sonra Dilan Çiçek Deniz ile Alev Alev dizisinde başrolü paylaştı.

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