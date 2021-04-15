Camdaki Kız yeni bölüm fragman | Feride, Nalan’ı rahat bırakmıyor!

Camdaki Kız dizisi geçtiğimiz Perşembe günü yayınlanan ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında her hafta Perşembe günü izleyici ile buluşan dizinini başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu yer alıyor. OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin ikinci bölümü, 15 Nisan saat 20:00’ Kanal D ekranlarına geliyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Sedat'ın evlilik teklif etmesinden sonra düğün hazırlıkları başlamıştır. Hayalleri olan Nalan oldukça heyecanlı olsa da onun bu heyecanını baltalamaya çalışan biri vardır. Annesi Feride, Nalan'a yüzlerini yere eğmemesi konusunda baskı yapar. Sedat'ın Nalan'a olan sürprizi ise Feride tarafından gölgelenir.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Nalan ve Sedat, ailelerin de katıldığı sade bir törenle söz yüzüklerini takarlar. Koroğlu ailesini bir türlü içine sindiremeyen Feride’nin gerginliği, hızla girilen evlilik yolunda, iyice artar. Evlenene kadar Nalan’ı korumak için, Sedat’tan uzak tutmaya çalışan Feride’ye, geçmişten hiç beklenmedik bir ziyaretçi gelir… Adil ve Feride’nin o güne kadar sakladıkları büyük sır, karanlık bir gölge gibi yeniden hayatlarında belirmiştir.