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Camdaki sinekleri gören telefona sarıldı, eve giren polis gerçeği ortaya çıkardı: Ceset var sandık

19.10.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece’de bir apartman dairesinin camındaki görüntü evde ceset olabileceği şüphesini doğurdu. İhbarla eve gelen polisler içeri girdiğinde ise gerçek anlaşıldı. Olay yerine gelen polis yaptığı araştırmada evin günlerdir boş olduğunu ve sineklerin ise çöpten dolayı ortaya çıktığını tespit etti. Olay sırasında sokakta bulunan bir vatandaş, "Sinekler camda birikiyordu komşular şüphelendi acaba içeride bir ceset mi var diye. Evde birisi yaşıyormuş ama iki üç gündür evde yokmuş" dedi.

Camdaki sinekleri gören telefona sarıldı, eve giren polis gerçeği ortaya çıkardı: Ceset var sandık

Olay, İstanbul Büyükçekmece Ulus Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde yaşandı. Bir apartmanın giriş katındaki dairesinde camda onlarca sineği gören ve kötü koku duyan vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Evde ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis harekete geçti. Evin sahibine çevredeki vatandaşların da yardımıyla ulaşan ekipler, evde yaşayan kişinin bir süredir evde olmadığını öğrendi. Ceset şüphesiyle endişelenen vatandaşlara odada bulunan çöplerden dolayı sineklerin biriktiği söylendi. Polis ekipleri ev sahibi ile görüşmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

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“SİNEKLER CAMDA BİRİKİYORDU”

Olay sırasında sokakta bulunan bir vatandaş, "Sinekler camda birikiyordu komşular şüphelendi acaba içeride bir ceset mi var diye. Polisler geldi baktılar incelediler bir şey çıkmadı. Evde birisi yaşıyormuş ama iki üç gündür evde yokmuş" dedi.

“İÇERİDE BİR ŞEY YOKMUŞ”

Sokak sakini bir diğer vatandaş ise, "Buradan geçen birisi sinekleri görmüş. Polis çağırdılar ama içeride bir şey yokmuş" diye konuştu.

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(İHA)

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Büyükçekmece
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