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"Camiye gidiyorum" deyip evden çıktı, parkta ölü bulundu!

20.11.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da "Camiye gidiyorum" deyip sabah namazı için evden çıkan 58 yaşındaki Yüksel Kılınç, namaz saati geçmesine rağmen eve dönmedi. Kılınç'ı aramaya çıkan yakınları yaşlı adamı parkta baygın halde buldu. 58 yaşındaki Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, cansız bedeni morga kaldırıldı. Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

"Camiye gidiyorum" deyip evden çıktı, parkta ölü bulundu!

"Camiye gidiyorum" diyerek evden çıkan adam parkta ölü bulundu... Olay, saat 08.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Uçurum Sokak'taki Kosova Parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Kılınç (58) sabah namazına gitmek için evinden çıktı. Yakınları, namaz saati geçmesine rağmen eve dönmeyen Yüksel Kılınç’ı aramaya çıktı.

58 YAŞINDAKİ ADAMI PARKTA BAYGIN HALDE BULDULAR

Kılınç’ı cami yakınındaki parkta baygın halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Yüksel Kılınç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kılınç’ın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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