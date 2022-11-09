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İstanbul'da sır ölüm! Ağzından köpükler geldi, bir anda yere yığıldı

09.11.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 22 yaşındaki Alper Yasin Karaağaç, yemek yedikten sonra arkadaşıyla parkta oturduğu sırada ağzından köpüklerin gelmesiyle aniden fenalaşıp yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ve iki gün yoğun bakımda kalan Karaağaç, hayatını kaybetti. Doktorun Karaağaç'ın ölümünü şüpheli bulması üzerine savcılık soruşturma başlattı.

İstanbul'da sır ölüm! Ağzından köpükler geldi, bir anda yere yığıldı

Olay, İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Yemek yiyen 22 yaşındaki Alper Yasin Karaağaç, arkadaşıyla parkta oturduğu sırada ağzından köpüklerin gelmesiyle aniden fenalaşıp yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Karaağaç, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Karağaç'ın ailesi gelen ölüm haberiyle yıkılırken yapılan incelemelerde doktor, ölümü şüpheli buldu. Bunun üzerine harekete geçen savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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AĞZINDAN KÖPÜKLER GELDİ, BİR ANDA YERE YIĞILDI

6 Kasım Pazar günü Küçükçekmece Tepeüstündeki Parkta meydana gelen olayda arkadaşıyla parkta oturan 22 yaşındaki Alper Yasin Karaağaç, arkadaşıyla yemek yedi. Ardından parkta oturduğu sırada ağzından köpüklerin gelmesiyle aniden fenalaşıp yere yığıldı. Panikleyen arkadaşı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans gelinceye kadar yoldan geçen bir vatandaşın aracıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, parkta inceleme yaptı.

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ÖLÜMÜ 'ŞÜPHELİ' BULUNDU

Hastanede yapılan müdahalenin ardından Karaağaç, Esenyurt’taki bir hastaneye kaldırıldı. İki gün yoğun bakımda kalan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede doktor, Alper Yasin Karaağaç’ın ölümünün şüpheli olduğunu raporladı. Bunun üzerine savcılık Karaağaç’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

AİLESİ YIKILDI

22 yaşında hayata veda eden gencin ailesi ile ise ölüm haberiyle yıkılırken, genç dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece’de defnedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

"KALP KRİZİ DEDİLER AMA..."

Olay hakkında konuşan gencin komşusu Nebi Kocatürk, "Alper kardeşimiz mahalleden sevdiğimiz bir kardeşimizdi, Tepeüstü Parkında fenalaşıp düşüyor. Hastaneye kaldırıldı, kalp krizi dediler ama savcılık şüpheli ölüm demiş. Olayın içinde şüpheli ne var o kadar detay bilmiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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