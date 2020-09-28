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Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2020 14:33 | Son Güncelleme

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar tırmanırken, gazeteci Can Ataklı'nın yaptığı çıkış sosyal medyada olay oldu.

Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

Bölgede huzursuzluğun fitilini ateşleyen Ermenistan, dün sabah askeri mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri bombaladı. Ermeni güçlerine anında karşılık veren Azerbaycan ordusu komuta merkezleri, hava savunma merkezlerini SİHA’larla vurdu. Türkiye, kardeş Azerbaycan'a tam destek verirken gazeteci Can Ataklı'nın "Bir cephe de Azerbaycan'da açılmasın" çıkışı gündem yarattı.

Ataklı, Korkusuz'daki bugünkü köşe yazsısında şu ifadelere yer verdi;

"Demeçler açıklamalar, sert eleştiriler şu anda kamuoyunda sempati yaratıyor olabilir. Ancak Türkiye'nin bugünkü ortamda Azerbaycan-Ermenistan sürtüşmesine aktif olarak girmemesi gerekir.

Yine bir maceraya girme hevesinde olduklarını fark ediyorum. aslında. Toplumun önemli bir kesimi bu tür hamasi çıkışlara destek verir, bunlar çok hoşuna gider. Ancak Türkiye'nin yeni bir askeri cepheye tahammülü olmamalı."

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Ataklı'nın çıkışı, sosyal medyada gündem olurken 'Can Ataklı' başlığı Trend Topic oldu.


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