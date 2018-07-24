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Can Gürzap'ın sağlık durumu! İşte usta sanatçının kaza sonrası ilk fotoğrafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Can Gürzap'ın (74) sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun yarın yoğun bakım ünitesinden çıkarılıp servise alınacağı öğrenildi.

Can Gürzap'ın sağlık durumu! İşte usta sanatçının kaza sonrası ilk fotoğrafı

Sapanca'da önceki gece motosikletin çarpması sonucu yaralanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Can Gürzap'ın tedavisi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde sürüyor. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Beyninde, 'subdural hematom'(beyin kanaması) tespit edilen Gürzap'ın kanamasının ufak çapta olduğu belirtildi.

Can Gürzap'a iki gündür ilaç ve gözlem ağırlıklı tedavi uygulandığı öğrenildi. Beyin zarı ve beyin arasındaki kanamanın çok ufak çapta olduğu öğrenilen Gürzap'ın bilincinin açık olduğu, yoğun bakımda doktorlar ve ünite görevlileriyle sohbet ettiği belirtildi.

Can Gürzap'ın yarın yoğun bakım ünitesinden normal odaya çıkarılacağı öğrenildi. (DHA)

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