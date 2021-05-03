Can Yaman başka adamla yakalanan Diletta Leotta'yı beğenmeye devam ediyor

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın bir süredir aşk yaşadığı ve şubat ayında evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalandı.

İtalyan basınının geniş bir şekilde yer verdiği olay sonrası tüm gözler Yaman'a çevrildi.

Ünlü oyuncu bir açıklama yapmazken son hareketiyle şoke etti. Yaman ünlü spikerin seksi pozlarını beğenmeye devam ediyor. Bunu fark eden Yaman hayranları ise şaşkın. Sıklıkla reklam yaptıkları konuşulan çiftin bu skandal olayının da bu reklamın bir parçası olduğu konuşuluyor.

yaman ile Leotta'nın birlikte çekildiği fotoğrafların hala sosyal medya hesaplarında yer aldığı da görüldü.

