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  4. Can Yaman başka adamla yakalanan Diletta Leotta'yı beğenmeye devam ediyor

Can Yaman başka adamla yakalanan Diletta Leotta'yı beğenmeye devam ediyor

03.05.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Yaman iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanan nişanlısı Diletta Leotta'nın fotoğraflarını beğenmeye devam ediyor.

Can Yaman başka adamla yakalanan Diletta Leotta'yı beğenmeye devam ediyor

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın bir süredir aşk yaşadığı ve şubat ayında evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalandı.

İtalyan basınının geniş bir şekilde yer verdiği olay sonrası tüm gözler Yaman'a çevrildi.

Can Yaman’ın evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin dudak dudağa yakalandıCan Yaman’ın evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin dudak dudağa yakalandı

Ünlü oyuncu bir açıklama yapmazken son hareketiyle şoke etti. Yaman ünlü spikerin seksi pozlarını beğenmeye devam ediyor. Bunu fark eden Yaman hayranları ise şaşkın. Sıklıkla reklam yaptıkları konuşulan çiftin bu skandal olayının da bu reklamın bir parçası olduğu konuşuluyor.

Ekran Alıntısı

yaman ile Leotta'nın birlikte çekildiği fotoğrafların hala sosyal medya hesaplarında yer aldığı da görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok önemli can yaman boş insan Türkiye'm bir dizi ile ünlü olup sonradan yıldızı sönen çok oldu

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