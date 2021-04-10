Can Yaman'ın o notu olay oldu! 'Hakaret etmekten çekinmeyin'

Sık sık gündeme gelen Can Yaman Instagram profiline yazdığı notla dikkat çekti. Can Yaman'ın, Ocak ayında ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İtalyan magazin dergisi Chi, çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, sürpriz aşkı belgelemişti.

Can Yaman aşk haberlerinden sonra daha sık gündeme gelmeye başladı. Gerek yaptığı projelerle gerek açıklamalarıyla zaman zaman da insanlardan tepki alan Can Yaman profilindeki notla hayranlarını mest etti.

Can Yaman profiline "Nefret edenler de hoş karşılanır, hakaret etmekten çekinmeyin" notuyla dikkat çekti.

BÖLÜM BAŞINA 100 BİN EURO

İtalya'da dizi anlaşması yapan Yaman'ın ülke çapında popülerliğini arttırmak için Diletta Leotta ile reklam aşkı yaşadığı iddia edilmişti. Yaman, 10 bölüm olarak tasarlanan dizide başrolde olacak. Ünlü oyuncu, 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro alacak.

