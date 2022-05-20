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Can Yaman korku dolu günler yaşıyor! Kanlı tehdit mektubu...

20.05.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerine İtalya'da devam etmeye karar veren ve oraya yerleşen ünlü oyuncu Can Yaman, saplantılı hayranları yüzünden zor zamanlar geçiriyor.

Can Yaman korku dolu günler yaşıyor! Kanlı tehdit mektubu...

Türkiye'deki kariyerine ara verip İtalya'ya yerleşen Can Yaman, ülkenin en popüler isimlerinden biri oldu. Rol aldığı projeler ve reklamlar sayesinde servetinin yaklaşık 10 milyon doları bulduğu konuşulan 32 yaşındaki oyuncu, özellikle ülkedeki kadınların gözdesi oldu.

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Ancak Can Yaman, önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bazı kişilerin hayranlığının tehlikeli boyuta ulaştığını açıkladı. Saplantılı hayranlarının Roma'daki evine kadar gelip kendisini taciz ettiğini söyleyen yakışıklı oyuncu, bazı fanlarının ise daha ileriye gittiğini söyledi.

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KANLI TEHDİT MEKTUPLARI

İtalyan basını, başta Can Yaman'ın İtalyan spor spikeri eski sevgilisi Diletta Leotta olmak üzere ünlü oyuncuyla adı anılan birçok kadının, saplantılı hayranları tarafından ölüm tehditleri aldığını yazdı. Hatta bazı fanları, Leotta'ya kanlı tehdit mektubu dahi yolladı.

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'BAŞKA BİR YERE TAŞINMAK ZORUNDAYIM'

Saplantılı hayranları nedeniyle korkuya kapılan Can Yaman, "Roma'daki evimden başka bir yere taşınmak zorundayım" açıklaması yaptı. Ünlü oyuncunun, Roma'da aylık kirası 10 bin Euro olan başka bir daire tuttuğu öğrenildi. Bu arada İtalyan polisi de Can Yaman'a yapılan tacizi araştırıyor.

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