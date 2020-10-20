Can Yaman ve Demet Özdemir İtalya'da programa katıldı! Dudak uçuklatan ücret aldılar

Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştıkları Erkenci Kuş İtalya'da elde ettiği yüksek izlenme rakamlarıyla dikkat çekiyor. Önceki yaz final yapan dizinin 2 yıldızı peş peşe İtalya'nın en çok izlenen programlarından Silvia Toffanin'in sunduğu Verissimo'ya konuk oldu.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; covid önlemleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirilen Kanal 5'te yayınlanan programlara katılmak için Can Yaman'ın yaklaşık 50 bin, Demet Özdemir'in de 30 bin euro aldığı iddia edildi.

Her iki oyuncunun da konuk olduğu program TT listesinde yer aldı.