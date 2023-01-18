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ÇANAKKALE AYVACIK'TA DEPREM! 18 Ocak 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklama!

18.01.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen 3.8 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini güncelledi. Bugün Çanakkale, İzmir, Yalova, Kütahya, Erzurum, Muğla ve Düzce gibi pek çok ilde küçük sarsıntılar gerçekleşti. "18 Ocak 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusu internette araştırılıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklaması...

ÇANAKKALE AYVACIK'TA DEPREM! 18 Ocak 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklama!

Son depremler listesi internette araştırılıyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 10.54 Çanakkale Ayvacık'ın 05,91 km açıklarında Ege Denizi'nde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Peki, 18 Ocak 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması...

ÇANAKKALE AYVACIK'TA DEPREM!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çanakkale Ayvacık'ın 05,91 km açıklarında Ege Denizi'nde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada sarsıntının saat 10.54 gerçekleştiği aktarıldı.

AFAD'ın verilerine göre deprem 8.77 km derinlikte meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin merkez üüssü Edremit Körfezi, büyüklüğü ise 3.3 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN ART ARDA AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklama:

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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama:

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

2023.01.18 11:07:05 39.4588 26.3033 6.0 -.- 2.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 11:06:26 39.4587 26.3337 1.5 -.- 2.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 10:54:52 39.4655 26.2895 5.0 -.- 3.5 3.3 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 10:09:03 34.8790 36.3503 6.7 -.- 2.4 -.- SURIYE İlksel
2023.01.18 08:59:51 40.6983 28.9055 8.1 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.01.18 08:46:31 38.3557 27.2790 11.1 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 06:33:41 38.3468 27.2083 9.2 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 06:08:20 39.3607 26.2133 2.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 05:51:34 38.3530 27.2407 7.9 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 05:49:27 38.3713 27.2047 18.3 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 05:36:58 39.0412 30.0892 6.8 -.- 1.6 -.- ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.01.18 05:16:51 40.6888 42.0792 6.8 -.- 2.4 -.- GULLUCE-OLTU (ERZURUM) İlksel
2023.01.18 04:48:18 36.6453 27.5783 84.5 -.- 2.5 -.- MESUDIYE-DATCA (MUGLA) İlksel
2023.01.18 03:59:14 40.7958 31.1415 14.8 -.- 1.6 -.- KUCUKAHMET-(DUZCE) İlksel
2023.01.18 03:21:29 39.3812 26.2578 9.3 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 02:56:56 37.3610 36.4865 6.2 -.- 1.2 -.- KUSCU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2023.01.18 02:38:34 38.3640 27.2252 7.8 -.- 3.3 3.1 ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 02:32:45 39.3573 26.2428 2.3 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 02:06:36 38.3423 27.2295 2.6 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 01:55:39 35.0045 24.0112 61.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.18 00:36:42 39.3743 26.2237 6.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 00:12:41 37.3452 29.4937 5.4 -.- 1.7 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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