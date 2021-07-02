Çanakkale'de ikiz kız çocuğuna cinsel saldırı davasında tepki çeken karar! Serbest bırakıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, B.T. ve A.K. (45) 6 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Mahkeme çiftin ikiz kızları M.K. ve E.K'nin velayetini anne B.T.'ye verdi. B.T., çocuklarıyla birlikte, G.A. ve oğlu U.A. ile yaşamaya başladı. Mahkeme kararı gereğince yılda 1 ay kızları kendisinde kalan baba A.K., yaklaşık 1 sene önce çocuklarını alıp tatil için İzmir'deki annesi S.K. ile kız kardeşi M.K'nin yanına götürdü. Çocuklar, burada babaannesi S.K. ile halası G.K.'ye cinsel istismara uğradıklarını anlattı. Hala G.K., yeğenlerinin olayı anlattığı o anları video ile kayda aldı. İzmir'de polise giderek çocukların annesi B.T. ve beraber yaşadığı G.A. ile oğlu U.A. hakkında şikayette bulundu.

''SİZ DE ÖĞRENİN, İLERİDE SİZİN DE KOCANIZ OLACAK''

Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na iletilen konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis, B.T., G.A., U.A. ve onun arkadaşı S.B.'yi (17) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden G.A. ve U.A. istismarda bulundukları iddiasıyla, anne B.T. istismara göz yumduğu iddiasıyla tutuklandı. S.B. ise denetimli olarak serbest bırakıldı. İkiz kız çocukları M.K ve E.K., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sevgi Evi'nde korumaya alındı. Çocuklar, verdikleri ifadede anneleri ile G.A.'nın cinsel birlikteliklerine kendilerini de dahil ettiklerini, annelerinin kendilerine, "Siz de öğrenin, ileride sizin de kocanız olacak, onunla yapacaksınız" dediğini anlattı. Ayrıca çocukların, hala M.K.'nin isteği üzerine yazdıkları, istismar olaylarını anlatan mektuplar da soruşturma dosyasına girdi. Çocuklar, yazdıkları mektupta, istismar olaylarının yanı sıra, anne ile sevgilisinin kendilerini başkalarına da para karşılığında ilişkiye zorladıklarını ifade etti.

İDDİALARI REDDETTİ

Anne B.T. ile U.A., soruşturma süresi devam ederken cezaevinden tahliye edildi. 18 yaşından küçük olan U.A. ile S.B.'nin dosyası da ayrılarak çocuk mahkemesine gönderildi. Tutuklu sanık G.A. ve tutuksuz yargılanan anne B.T. hakkında, iki çocuğa yönelik eylemlerinden dolayı, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarından 74 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Çanakkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunması alınan G.A. hakkındaki iddiaları reddederek, "Çocukların babası alkol bağımlısıdır ve uyuşturucu alır. Onlara yönelik böyle eylem yapmış olsam bunu Bayramiç'te öğretmenlerine anlatırlardı, İzmir'de değil. Oğlum U.A. ise benim annemin yanında kalır, ayda 3-4 kez bizim eve gelir ve genelde kalmaz, gider. Ben sabah 05.30'da evden çıkarım, akşam 20.00-20.30 gibi eve gelirim, biraz dinlendikten sonra da arpa çuvallamaya giderim. Böyle bir şey mümkün değildir" dedi.

''ÇOCUKLARIN İFADELERİ VARKEN SERBEST KALMALARI ANLAŞILABİLİR DEĞİL''

Davanın 21 Haziran'da görülen 3'üncü duruşmasında, mahkeme heyeti son tutuklu sanık G.A.'nın tahliye edilmesine karar verdi. Gerekçe olarak ise, çocukların verdiği ifadeleri değiştirmelerini gösterdi.

UCİM avukatlarından Yeşim Aydın, karara tepki göstererek, "Elmalı gibi, Çanakkale davası gibi bunları yaşayan çok çocuğumuz var. 21 Haziran'da Çanakkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi duruşmanın 3'üncü celsesini gördü ve dosya kapsamındaki son tutuklu sanık olan annelerinin sevgilisi de tahliye edildi. Diğer tutuklu 3 sanık zaten soruşturma aşamasında tahliye edilmişti. Serbest bırakılmasının gerekçesini ise mahkeme çocukların ifadelerini değiştirmeleri olarak açıklıyor. Çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gözetiminde, kurum bakımındayken çocuklarda, 'Biz hep kurum bakımında, annemiz de cezaevinde kalacak. Biz annemizin bu şekilde cezaevine kalmasını istemiyoruz' şeklinde korku oluşmuş ve çocuk kalbiyle böyle ifade değişikliği olmuş. Ancak mahkemenin, çocukların kendi el yazılarıyla beyanları varken, olayı anlatan videoları çekilmişken sanıkları serbest bırakması anlaşılır durum değil" dedi.

''2015'TE İLK TAŞINMA AŞAMASINDA DA ŞİKAYET VAR''

Çocukların başlarına gelen olayı anlattıkları halalarının çocuk gelişim öğretmeni olduğunun altını çizen Aydın, "Aslında bu çocukların yaptıkları ilk şikayet değil. 2015'te, yani bu insanların yanına ilk taşınma aşamasında da yaptıkları şikayet var. Ancak o şikayet takipsizlikle sonuçlanıyor. O zaman üzerine düşülseydi çocuklar, 2020'ye kadar bunları yaşamayacaklardı. Çocuklar, annelerinin ve annelerinin sevgilisinin onları cinsel birlikteliklerine dahil ettiklerini, çocukların cinsel birliktelik sırasında yanlarında oldukları vakit annelerinin onlara, 'Siz de öğrenin, ileride sizin de kocanız olacak onunla yapacaksınız' dediklerini biz dava dosyasından okuduk. Sonrasında çocukların olayı anlatmak için halalarına yazdıkları o mektupta şunu fark ettik ki çocuklar başka insanlara sunulmuşlardı" dedi.

''ÇOCUKLARIN BABAYA VE HALAYA TESLİMİ İÇİN BAŞVURU YAPTIK''

UCİM avukatlarından Zeynep İlayda Karadağ ise çocukların psikolojilerinin hiç iyi olmadığını ifade ederek, "Biz çocukların kurum bakımına sevk edilmesini sağladık. Aileyle de sürekli iletişim halindeyiz. Çocuklar kurum bakımında oldukları için daha iyi olduklarını umuyoruz. Onların en kısa sürede babaya ve halaya teslim edilmeleri için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun alakalı gerekli başvurularımızı yaptık" dedi.

(DHA)

