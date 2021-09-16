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Çanakkale'de korkunç olay! Annesini keserle öldürdü

16.09.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini başına keserle vurarak öldürdü.

Çanakkale'de korkunç olay! Annesini keserle öldürdü

Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme Sokak'taki evlerinde Kamil G. (35) ile annesi Nermin G. (66) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kamil G, annesinin kafasına keserle vurdu.

DAHA ÖNCE DE SORUNLAR YAŞAMIŞLAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nermin G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından evde gözaltına alınan Kamil G'nin, psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de annesiyle tartışmalar yaşadığı öğrenildi.

Nermin G'nin cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çanakkale
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