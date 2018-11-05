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Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 18:32 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali'nde işçilerin conta değiştirdiği sırada buhar kazanında sıkışma nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda, Ferdi Mutlu isimli işçi hayatını kaybetti. Onur Terzi isimli işçi ise ağır yaralandı.

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, bir termik santrale ait kazan binasında bakım onarım çalışmaları sırasında basınçlı su hattında meydana gelen patlama nedeniyle bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre,18 Mart Çan Termik Santrali'ne ait kazan binasında bakım onarım çalışmaları sırasında basınçlı su hattında patlama meydana geldi.

SANTRAL

Hattan fışkıran basınçlı suyun isabet ettiği bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Yaralı işçi, Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
dış güçler sıkıntı yok
Allah Sabır versin..
geçen ayşarda yine bir patlama olmamışmıydı yine aynı santralde? mesleki okulların önenini daha iyi anlamamız için kaç işçi ölmeli?
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